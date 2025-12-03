SEVENTEEN、Airbnbとコラボ！東京で“歌・ダンス・韓国メイク”の豪華体験イベント開催　未公開フォト入手のチャンスも | RBB TODAY

SEVENTEENがAirbnbとコラボレーションし、東京で特別な体験イベントを提供する。さらに、SEVENTEENメンバーのスペシャル画像を手に入れられるチャンスも用意されている。

【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋でほろ酔い!?

同イベントは、SEVENTEENの「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」東京公演（12月11日・12日）に合わせ、12月10日～12日に開催される。体験プログラムは先月発表され、すでにソウルとロサンゼルスでは大盛況となっている。

今回東京で実施されるSEVENTEENをテーマにした体験では、グループの成功を支えてきた業界屈指のプロフェッショナルであるボーカルコーチ・Youngmin Kim氏、そして長年SEVENTEENの振付師を務めるK-POPダンサー・Youngjun Choi氏による特別レッスンが用意されている。

ボーカルコーチ・Youngmin Kim氏

振付師・Youngjun Choi氏

さらに、K-POPの美的トレンドを日本の美容シーンに取り入れてきた東京の人気サロン「GEKKABIJIN」のアーティスト兼クリエイティブディレクター・Sachiko氏が、SEVENTEENのコンサートで何時間踊っても応援しても崩れにくい“韓国メイク”のノウハウを伝授するスペシャルレッスンも開催予定だ。

メイクアーティスト・Sachiko氏

体験イベントは東京公演の日程（12月11日・12日）に合わせ、12月10日～12日の期間、都内で実施される。また、このSEVENTEENをテーマにしたAirbnb体験を予約したゲスト、または11月26日～12月12日の期間に日本国内のAirbnbに宿泊した方には、SEVENTEENの未公開「パスフォト」12枚とAirbnb特製パスポートがセットになった「SEVENTEEN Airbnb パスフォトパッケージ」を受け取れる可能性がある。

SEVENTEENの未公開「パスフォト」

詳細はAirbnbの特設サイトで確認可能だ。

