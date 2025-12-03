NewJeansとは決別か　ミン・ヒジン氏、新たに設立した芸能事務所で非公開オーディションを開催と報道 | RBB TODAY

“NewJeansの母”と呼ばれたミン・ヒジン氏が新しいアイドルグループを制作するために、オーディションを実施すると報じられた。

12月3日、韓国メディア『SPOTVニュース』によると、ミン・ヒジン氏が新たに設立した芸能事務所「ooak records」が、来る12月7日にソウルの有名ダンススタジオで非公開の対面オーディションを実施するという。

先立ってミン・ヒジン氏は10月16日付けでooak recordsを設立し、法人登記を完了させた。さらにソウル江南区・新沙洞近くに拠点となる建物も確保した。

さらに11月27日には、HYBEとの裁判中にooak records名義でプレスリリースを配布し、会社設立を正式に公表した。

そんななか、ooak recordsがオーディションを通じて練習生の募集に乗り出したことから、ミン・ヒジン氏が本格的にアイドルグループ制作へ向けた準備に着手したと見られている。

（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン氏

現在、HYBE傘下レーベルの所属事務所ADORと対立していたNewJeansのメンバーたちは、立場を一変させ、所属事務所への復帰を発表した状況だ。ヘリンとヘインはADORとの長い協議を経て公式に復帰を発表し、残るミンジ、ダニエル、ハニエルも一方的ではあるものの、復帰を予告した。

つまるところ、ミン・ヒジン氏と決別する決意を固めたということになる。それを受けてミン・ヒジン氏も、新しいアイドルグループの制作に踏み切った様子だ。

ダンススタジオのインスタグラムに掲載されたオーディションの説明によると、応募資格は「2006年生～2011年生、国籍・性別不問」、募集分野は「ボーカル、ダンス、ラップ」となっている。

はたして新たなアイドルグループの制作に乗り出したミン・ヒジン氏は、今後どのような動向を見せるのか。その一挙手一投足に注目が集まっている。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

