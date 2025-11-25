NHK紅白歌合戦の議論も気にせず？「キノコ雲」投稿のaespa・ニンニン、“何も着てないような”大胆衣装で悩殺【PHOTO】 | RBB TODAY

大みそかのNHK紅白歌合戦に初出場することで賛否のあるガールズグループaespa（エスパ）の中国出身メンバー、ニンニンが日本での議論を気にする様子もなく、大胆な衣装で注目を集めている。

ニンニンは11月24日、自身のインスタグラムに特別なコメントなしに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でニンニンは、肌色のシースルーボディスーツにボリュームのあるホワイトのミニスカートを合わせ、まるでバレリーナを連想させるルックを完成させた。

鏡の前に座って撮ったセルカで、一瞬、上半身に何も身に着けていないような錯覚を起こさせ、その妖艶な魅力が視線を強奪した。

写真を見たファンは「本当に素晴らしい」「女神だ」「えっ、この服は…よく見ないと」「最愛の人」といったコメントを寄せた。

一方で、「ニンニンの味方です！紅白で圧倒してくれ」「紅白、出てください」といった紅白歌合戦と関連した応援、また逆に批判的なコメントも一部で見られた。

aespaは今年の紅白歌合戦に初出場することが発表されたが、以降、ニンニンが2022年にファン向けコミュニケーションプラットフォーム「Bubble」に投稿した“きのこ雲型ライト”に関する投稿が再注目され、議論となった。

オンライン署名プラットフォーム「Change.org」に投稿された「aespaの紅白出場停止を求めます」というタイトルの署名には、11月25日13時現在、11万5000件を超える賛同が集まっている。

韓国でもこの事態に注目が集まっており、aespaが予定通り紅白歌合戦に出場するのか推移が見守られている状況だ。

激しい議論の渦中であっても、ニンニンは自らのスタイルを貫く姿勢を見せている。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

