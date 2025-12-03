“スキル全開”カバーステージで注目集めるBABYMONSTER、『PSYCHO』MVが1億回再生突破！ | RBB TODAY

BABYMONSTERの人気が勢いを増している。

12月3日、所属事務所YGエンターテインメントは、BABYMONSTERの新曲『PSYCHO』のMVがユーチューブで1億回再生を突破したと発表した。

BABYMONSTERの2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『PSYCHO』のMVは、12月3日午前11時30分頃に再生回数1億回を突破した。19日に公開されてから約14日での達成となり、今年発売されたK-POP楽曲において最短期間で1億回を突破したタイトル曲『WE GO UP』（約13日）に匹敵する非常に速いペースを記録した。

（写真提供＝YGエンターテインメント）

この勢いにはすでに予兆があった。『PSYCHO』のMVは公開直後、ユーチューブの「24時間以内に最も多く再生された動画」で1位を獲得。さらに、3日連続で「トレンディングワールドワイド」1位を記録するなど、世界中の音楽ファンから熱い支持を受け、着実に再生数を伸ばしてきた。

『PSYCHO』のMVは、楽曲の強烈なムードを倍増させるコンセプチュアルな演出や、夢と現実を行き来する幻想的な雰囲気が好評を得ている。特にメンバーの大胆な変身と豊かな表現力が高い没入感を与え、限界のないコンセプト消化力を見せつけたという反応が多数寄せられている。

これによりBABYMONSTERは、グループ通算15本目となる“1億回再生動画”を保有することになった。MVやYGが自社制作したパフォーマンスビデオなどの高品質なコンテンツが音楽ファンの心を掴んでいる。BABYMONSTERの公式ユーチューブチャンネルの累計再生回数は65億回、登録者数は1070万人を突破し、“次世代YouTubeクイーン”らしい底力を示している。

なお、BABYMONSTERは、11月28日・29日に開催された「2025 MAMA AWARDS」にデビュー後初めて出演し『WE GO UP』と『DRIP』のステージを披露した。さらにパリタ、アヒョン、ローラは、Netflixの世界的ヒット作『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の劇中アイドルグループ「ハントリックス」として、劇中歌『What It Sounds Like』と『Golden』のカバーパフォーマンスを披露し、圧倒的なパフォーマンスとライブ力で話題を集めている。世界中の音楽ファンから好評が続く中、関連動画は出演アーティストの中で再生回数1位・2位を占めるなど、人気が加速している。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

■【写真】アヒョン、i-dleメンバーと"親密SHOT"「姉妹？」

■【写真】「憧れ体型」ルカの“バキバキ腹筋”

■【写真】アヒョン、"激細ウエスト"披露