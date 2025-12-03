ILLIT、新曲『NOT CUTE ANYMORE』が世界的ヒット！Spotify「Top Song Debut」でアメリカ1位＆グローバル2位 | RBB TODAY

ILLITが新曲で、世界最大のポップ市場であるアメリカをはじめ、各国のグローバルチャートで存在感を示している。

12月1日、Spotify公式SNSによると、ILLITの1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』および同名タイトル曲が、11月28～30日の集計基準で「Top Song Debut」チャートのアメリカ1位、グローバル2位を記録した。

『NOT CUTE ANYMORE』は、10月27日にSpotify「Daily Top Songs Global」に初チャートインして以来、順位を着実に上げており、公開からわずか1週間で累計ストリーミング1,000万回を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

ILLITの音楽的な変化も人気の一因だ。『NOT CUTE ANYMORE』はレゲエリズムを基調としたポップソングで、これまでの明るく弾むような楽曲とは異なり、落ち着きつつもふんわりとした幻想的なムードが特徴。自然とクセになる中毒性も強く、「何度も聴きたくなる」「冬にぴったりの音楽」といった声も上がっている。

さらに、アメリカ・ビルボード「Hot 100」で1位を獲得した楽曲を手掛けたプロデューサー、ジャスパー・ハリスが参加したことで、楽曲の完成度は一段と高まった。ILLITならではのユニークで愛らしい魅力も十分に反映されており、耳に残るユーモラスな歌詞や、微笑みから無表情に変わる“キリングパート”の振付もSNSを中心に話題となっている。

（写真提供＝BELIFT LAB）

海外メディアからの評価も続いている。『Billboard Philippines』は「『NOT CUTE ANYMORE』は、“かわいいグループ”というイメージを超え、彼女たち自身の世界観をより深く、広く拡張する新たな章だ。これまでの物語をより強固にし、今後さらに大胆なコンセプトに挑むための土台を築いた」と評している。

なお、ILLITは韓国と日本を行き来しながら、年末の大型音楽番組に多数出演する。12月10日のフジテレビ『FNS歌謡祭』を皮切りに、13日のKBS2『2025ミュージックバンク グローバルフェスティバル IN JAPAN』、15日のTBS『CDTV ライブ！ライブ！クリスマススペシャル』に出演。さらに、20日の『2025 Melon Music Awards』、25日の『2025 SBS歌謡大祭典』、31日のNHK『第76回紅白歌合戦』に登場し、グローバルファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT

■【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ「可愛すぎる」