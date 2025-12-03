自分の連れ子まで愛してくれた俳優夫が限りなく黒に近い不倫騒動も…許した韓国女優、変わらぬ美貌で話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

限りなく黒に近い夫の不倫騒動でつらい時間を過ごした女優チャン・シニョンが、変わらぬ美貌で注目されている。

チャン・シニョンは12月2日、自身のインスタグラムに特別なコメントを添えることなく、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でチャン・シニョンは、公園のような場所にいる。大量のシャボン玉が飛んでいるなかで、楽しそうな笑顔を見せた。

また別の写真では、車内で休息を取り、ゆったりとしたムードを漂わせていた。変わらぬ美貌が印象的だ。

写真を見たファンたちは「とてもきれい」「ますます美しくなる気がする」「ドラマ楽しく見ています」「最後の放送まで頑張ってください」など熱い反応を見せた。

（写真＝チャン・シニョンInstagram）

チャン・シニョンは現在、ドラマ『太陽を飲み込んだ女』（原題）を通じて、娘の復讐のために財閥家と対抗する主人公ペク・ソルヒを熱演している。最終回を12月12日に控えた状況だ。

この作品はチャン・シニョンにとって、3年ぶりの本業復帰となった。夫で、俳優のカン・ギョンジュンに不倫騒動があったからだ。

カン・ギョンジュンは2023年12月、不倫疑惑によって5000万ウォン（約500万円）の損害賠償請求訴訟を起こされた。2024年7月24日に行われたソウル家庭裁判所での初公判では、カン・ギョンジュン側が請求を認諾するかたちで訴訟は終結した。

その1カ月後の同年8月、チャン・シニョンはSNSで「子どもたちのためにカン・ギョンジュンを許すことにした」と心境を明かし、バラエティ番組などで徐々に活動を再開。そして『太陽を飲み込んだ女』を通じて、女優としての本格復帰を果たした。

（写真提供＝OSEN）チャン・シニョン（左）とカン・ギョンジュン

夫を許して本業に復帰し、変わらぬ美貌を披露したチャン・シニョン。主演する『太陽を飲み込んだ女』がどんな結末を迎えるのか、注目される。

◇チャン・シニョン プロフィール

1984年1月17日生まれ。2001年の第71回全国春香（チュニャン）選抜大会で入賞し、芸能界デビュー。2001年の『我が家』でドラマデビューし、以降、『日が昇る家』『輪廻‐NEXT』『広開土太王』『太陽の花嫁』『私の人生の春の日』『私の心きらきら』『バベル～愛と復讐の螺旋～』などに出演した。プライベートでは2006年に事業家と結婚し、2007年4月に息子を出産するも2009年に離婚。2013年のドラマ『いばらの花』で共演した俳優カン・ギョンジュンと2018年5月に再婚した。2019年9月には次男を出産している。

