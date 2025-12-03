俳優パク・ソジュンの美談を共演女優が明かす「細かいところを逃さないように助けてくれた」 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンと女優ウォン・ジアンが、ドラマ『明日はきっと』で自身が演じる役の“カップルキーワード”を挙げ、関心を集めている。

来る12月6日、韓国で初放送されるJTBCの新しい土日ドラマ『明日はきっと』でそれぞれイ・ギョンド役とソ・ジウ役として共演するパク・ソジュンとウォン・ジアンが、関係性についてのキーワードから、演技の相性まで告白し、シナジー効果をさらに期待させている。

まず、イ・ギョンド役を演じたパク・ソジュンは、2度の別れの後も変わらずお互いを大切に思うイ・ギョンドとソ・ジウの関係を「愛」というキーワードで定義した。

彼は、「時間が経ってさまざまな状況を経験しながら、愛の形は変わりうるが、ギョンドとジウを見れば、その感情は依然として残っていることがわかる。2人の関係を、愛という感情を除いて説明することは難しい」と理由を伝えた。

ソ・ジウ役のウォン・ジアンは、長い時間が経った後も惹かれ合うイ・ギョンドとソ・ジウの姿について、「磁石」という単語で説明した。互いに認めざるを得ない魅力があってこそ、このような関係が成立すると考えたからだ。

このように、「磁石」のようにお互いに惹かれ、「愛」のすべての感情を体験することになるイ・ギョンドとソ・ジウの物語が、一層好奇心を刺激している。

（写真＝SLL、Studios IN、storyforest）

最上段：左からパク・ソジュン、ウォン・ジアン

それだけでなく、時間が経っても変わらずぴったりとくっついている2人のロマンスを描き出すパク・ソジュン、ウォン・ジアンの相性にも関心が集まっている。

これについて、パク・ソジュンは「キャスティングの段階から、ジウ役を誰が演じることになるのか気になり、期待も大きかったが、ウォン・ジアンに初めて会ったとき、想像していたジウの雰囲気をそのまま持っていたので、作品にさらに確信ができた」と第一印象を振り返り、興味を引いた。

また『明日はきっと』は、「感情的なシーンが多い作品なので、お互いを信じて頼り合いながら撮影した」と付け加えた。

一方、ウォン・ジアンは「現場で主に監督、パク・ソジュン先輩と一緒にシーンをどのように描くかについて話をよく交わした。濃い物語を長い間リードしていくことで、体力的、感情的にだんだん能力不足を感じることもあったが、その度に先輩が気にかけてくださったのが記憶に残っている」と撮影現場の裏話を打ち明けた。

これとともに、「撮影が終わるまで細かい部分を逃さないように助けてくださり、たくさん配慮してくださった。おかげで本当にたくさん学ぶことができて、感謝の気持ちが大きい」とパク・ソジュンへの感謝を伝えた。

なお、ドラマ『明日はきっと』は12月6日22時40分に韓国で初放送される。日本では12月7日よりPrime Videoで配信開始予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】バッキバキ…パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身を公開

■【画像】パク・ソジュン、伝説の濃厚キスシーン

■【写真】パク・ソジュン、『明日はきっと』で"ロマンス職人"の真価発揮