IVE・イソ、『人気歌謡』MC卒業へ…1年7カ月明るい進行で愛される「プレゼントのような時間」 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、イソが『SBS人気歌謡』を去る。

去る2024年4月、イソは『人気歌謡』のMCとして合流し、明るく生き生きとした進行で視聴者から人気を博した。着実な成長と安定感のある進行で活力を与えた彼女は、番組の顔とされた。

これまで明るいエネルギーで視聴者に愛されてきたイソは、今年を最後に『人気歌謡』のMCの座から降りる。活動が忙しく、名残惜しい別れを伝えることになった彼女は、今週の放送で最後の挨拶を残し、1年7カ月のMC活動を終える予定だ。

番組の演出を担当するチェ・ジャンウォンPD（プロデューサー）は、「『人気歌謡』は、愛するイソとの別れに制作スタッフ全員が残念がっている。いつも明るくてエネルギー溢れるイソのおかげで、生放送の現場でスタッフも大きな力を得た。『人気歌謡』と制作スタッフに大きな愛情と献身を見せてくれたイソMCに本当に感謝していると伝えたい」と伝えた。

続けて、「イソの10代の終わり、きらきら輝く時間を『人気歌謡』がともにすることができて光栄だったし、今後さらに輝く時間を過ごすイソの未来が幸運でいっぱいであることを願う。また素敵な場所で会って一緒に仕事がしたい」と付け加えた。

（写真＝SBS）イソ

『人気歌謡』MCとして最後の放送を控えたイソは、「1年7カ月の間、毎週日曜日をDIVE（IVEのファンネーム）、そして『人気歌謡』の視聴者の皆さんとともにできて本当に光栄だった」と振り返った。

加えて、「私には毎週日曜日がプレゼントのような時間だった。初めてだったので、ぎこちない点もあったはずなのに、いつも応援してくださり、たくさん愛してくださった視聴者の皆さんのおかげで幸せに終えられそうだ」と語った。

最後に、「いつもMCイソを応援してくださったDIVE、本当に愛している。これまで一緒に苦労した制作スタッフと所属事務所の社員、MCの皆さんにも感謝を伝えたい」として、「MCイソの姿はしばらくの間お別れだが、IVEのイソとしてさらに素敵なステージと活動をお見せする予定なので、引き続きたくさんの応援をお願いする」と締めくくった。

なお、MCイソの最後の挨拶は12月7日15時20分に韓国で放送される『SBS人気歌謡』で公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを買おうとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。

■【写真】イソ、タンクトップで意外なボリューム感

■【写真】イソの影響で"バズ売れ"の予感!?日本の食べ物とは

■【写真】イソ、末っ子らしからぬ"成熟ビジュ"