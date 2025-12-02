激痩せ姿に「誰か分からなかった…」Red Velvet・ジョイ、華奢ボディ際立つミニスカSHOT公開【PHOTO】 | RBB TODAY

激痩せ姿に心配の声が寄せられているRed Velvetのジョイが、近況ショットを公開し大きな注目を集めた。

ジョイは12月1日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のジョイは、ブラックベルベットのセットアップにホワイトのリボンがあしらわれたスタイリングで、上品かつ高級感あふれる雰囲気を漂わせた。ウエストがくっきりと際立つクロップドジャケットにミニスカートを合わせ、人形のようなシルエットを完成させた。

また、より一層シャープになったフェイスラインや細く華奢な手足、くっきりとした目鼻立ちが見る者を驚かせた。以前から「痩せすぎて誰か分からなかった」という声が上がっていたが、今回も圧倒的な美貌で注目を集めた。

（写真＝ジョイInstagram）

ステージやさまざまな活動を通して常に明るいエネルギーを届けてきたジョイは、現在も海外公演のスケジュールを展開し、グローバルファンとの交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

