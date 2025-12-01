チュート徳井＆桃月なしこ、地上波連続ドラマ初主演！『令和に官能小説作ってます』来年1月放送決定 | RBB TODAY

2026年1月7日から毎週水曜深夜24時より、ドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）が放送される。同作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）が原案の作品だ。

徳井義実（チュートリアル）©「令和に官能小説作ってます」製作委員会

W主演を務めるのは、バラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）や大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』（NHK総合）などに出演しているチュートリアルの徳井義実と、コスプレイヤーとして注目を集め、モデル、女優として活躍を広げている桃月なしこ。ともに地上波連続ドラマ初主演となる。徳井は官能小説編集部をまとめる穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を演じ、桃月はマンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。

桃月なしこ©「令和に官能小説作ってます」製作委員会

物語は、出版社で働くことを夢見て「フランス出版」に転職した大泉ましろ（桃月）が、予想外の「官能小説編集部」に配属されるところから始まる。編集長の玉川（徳井）らメンバーが「隣人」を題材にした新刊タイトルについて激論を交わす異様な光景や、会議で飛び交う卑猥なワードに、ましろは衝撃を受ける。コンプライアンスが叫ばれる昨今、デジタルから実写までさまざまなコンテンツがネットで手に入る時代にあえて「活字」だけで勝負する官能小説。ドラマでは、文字だけで読者の想像力を膨らませるため、本文内の表現はもちろん、タイトルや帯のキャッチコピーなど細部までこだわり抜く編集部員たちの姿が描写される。

一見すると異色な世界だが、“読者に刺さる作品を作る”という目標に向け、汗をかきながら奮闘する大人たちの姿を通し、普遍的な仕事への向き合い方が描かれる。玉川とましろを取り巻く個性的な登場人物たちとのコミカルな掛け合いも展開される、出版業界でも珍しい「官能小説編集部」を舞台としたお仕事ドラマとなっている。

©「令和に官能小説作ってます」製作委員会

番組は30分全10話で、DMM TVにて独占見放題配信、広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信される。監督は山口淳太（ヨーロッパ企画）、脚本は我人祥太、池亀三太、灯敦生が担当する。

徳井は「長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました。それを神様が見てくださっていたのか、官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております。内容も『そんな世界があったのか！』と皆様に感動していただけること間違いなしの作品です。是非禁断の世界を覗いてみてください」とコメントした。

桃月は「大泉ましろ役を演じます桃月なしこです。私自身官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました。官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います。地上波放送ドラマでは今作が初めての主演作になるので、緊張やプレッシャーもありますが、W主演である徳井義実さん含め素晴らしいキャストとスタッフに囲まれ、面白い作品になっているので、ぜひ楽しんで見て頂けたら嬉しいです。そして、新米編集者であるましろの成長を一緒に見守ってください」と語っている。