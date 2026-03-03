ONE OK ROCK、結成20周年「DETOX JAPAN TOUR」日産スタジアム公演が日本公開　順次世界公開も | RBB TODAY

2025年8月31日に横浜・日産スタジアムで開催された「ONE OK ROCK」の伝説のステージが映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』として、4月17日（金）より日本を皮切りに順次全世界で公開されることが決定した。

日本のみならず世界中のファンを熱狂させるグローバルバンド「ONE OK ROCK」。本公演は昨年、バンド結成20周年イヤーに世界中を駆け巡ったツアーの日本公演。

2Dの通常上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットでも上映。メンバーが放つ激情のパフォーマンスと、それに呼応する7万人の観客の熱気を余すところなく捉え、映画館を“フルスロットルのライブ体験”の場へと変貌させる。まるでライブ会場のど真ん中に飛び込んだかのような、圧倒的な没入感をスクリーンで体感できそうだ。

この度解禁された予告編では「Dystopia」「Delusion:All」「Make It Out Alive」と怒涛のライブシーンが続き、ステージから放たれる轟音や飛び交う無数のレーザー、夜空を彩る花火といった規格外の演出。それに対し、割れんばかりの歓声と大合唱、全身を揺らすジャンプで全力のアンサーを返す7万人のオーディエンスの姿が映し出される。

映像の終盤では「The Pilot ＜/3」の壮大なサウンドスケープが広がり、劇場での熱狂的なライブ体験への期待を最高潮に高める仕上がりとなっている。

併せて解禁となったメインビジュアルは、スタジアムの熱気とスモークの渦の中、天に向けて力強く拳を突き上げるTakaのシルエットが圧倒的な存在感を放つデザイン。

そして熱狂のステージに立つ、ギターのToru・ベースのRyota・ドラムのTomoyaの姿が浮かび上がり、バンドが放つ強烈なエネルギーと、これから始まる伝説のライブへの確かな予感を感じさせるビジュアルに仕上がっている。

『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』は4月17日（金）より順次全世界にて公開。