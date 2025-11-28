福井県産「越前がに」を“水揚げ当日”に首都圏へ配送！11月29日に東京・埼玉・千葉のイオンで限定販売 | RBB TODAY

イオンリテールは11月29日、首都圏の6店舗限定で北陸新幹線で配送した「越前がに」を販売する。

【イオン 超！ブラックフライデーセール特別企画】越前がに

今回はイオン超ブラックフライデーセールの特別企画として、11月29日に福井県敦賀港にて水揚げされた「越前がに」を新幹線で配送し販売する。今年は昨年実施した首都圏3店舗から6店舗に拡大して展開する。

「越前がに」は毎年11月6日に漁が解禁となり、殻の中に身がギュッと詰まっており、引き締まった肉質と繊細で甘みがある味わいが特長。今が旬の福井県産「越前がに」を水揚げ後に生きたまま新幹線を使った即日配送で鮮度の良い状態で提供する。

商品は福井県産「越前がに」(オスのズワイガニ)。販売日は2025年11月29日。販売店舗はイオンスタイル品川シーサイド(東京都)、イオン東雲店(東京都)、イオンスタイル碑文谷(東京都)、イオンスタイルレイクタウン(埼玉県)、イオンスタイル北戸田(埼玉県)、イオンスタイル新浦安(千葉県)の6店舗限定。

水揚げ状況で価格を決定する。店舗によって価格が異なる場合がある。各店舗13時30分から13時45分頃に店着予定だ。交通状況で店着時間が変わる場合がある。天然もののため天候などにより取り扱いがなくなる場合がある。各店舗約30杯ずつ販売を予定しており、無くなり次第終了となる。