大量の背脂が入った一杯！花月嵐、人気No.1ラーメン「嵐げんこつらあめんブラックモンスター」を28日限定で復活販売 | RBB TODAY

らあめん花月嵐は、11月28日のブラックフライデーに特別企画として、伝説の人気No.1ラーメン「嵐げんこつらあめんブラックモンスター」を復活販売する。

らあめん花月嵐 BLACK FRIDAY【特別企画】

同日限定で、通常の「嵐げんこつらあめん」を圧倒的に上回る大量の背脂を投入した一杯で、価格は990円。各店舗20食の数量限定となる。また、11月28日に来店した全員に、花月嵐公式通販サイトで12月1日から10日まで使える「5%オフクーポン券」が配布される。