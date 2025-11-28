 スピードワゴン井戸田、妻に無断で高級外車購入！蜂谷晏海が不満暴露「ネットニュースで納車を知った」 | RBB TODAY
スピードワゴン井戸田、妻に無断で高級外車購入！蜂谷晏海が不満暴露「ネットニュースで納車を知った」

井戸田潤【写真：竹内みちまろ】
　28日放送の情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）に、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が出演。VTR出演した妻でモデルの蜂谷晏海が、多趣味な夫の“買い物の仕方”について苦言を呈する場面があった。


　番組では、井戸田の車やバイクといった趣味について、妻が抱えているモヤモヤを深掘り。蜂谷はまず、井戸田が欲しいものがある際に見せる特有の「匂わせ」について言及した。蜂谷によると、井戸田は食事中などに「これいいな」と目当ての商品の動画を見せてアピールしてくるものの、「これ買おうと思うんだよね」という決定的な相談やセリフはないまま、購入に至ることが多いという。

　さらに蜂谷は、現在所有している2台の車のうち、オープンカーのBMWについて「（井戸田が買ったことを）ネットニュースで知った」と衝撃の事実を告白。

　結婚直前のこと、蜂谷が友人の家に泊まりに行き、朝起きた際に友人から「（蜂谷の友人から）潤さんネットニュースになってるね」と知らされたという。「何かあったかな？」と調べてみると、そこには『BMW 納車』の文字が。まさかのニュースで夫の納車を知った蜂谷は「ええ！？」と驚愕。「本人からじゃなくネットニュースで知ったっていうのも、すごく嫌でしたね」と、当時の心境を振り返り不満を漏らした。

　さらにバイクを購入した際、事前に「だいたいこのぐらいの値段」と聞いていた蜂谷。「納車の日だから一緒に見に行こう」と誘われ同行したところ、実際にかかった金額は聞いていた額の“倍”だったという。「全然違うじゃん！」と驚く蜂谷に対し、井戸田は「かかっちゃうんだよね」と悪びれる様子もなく返答。何にどう費用がかかったのか詳細な説明もなく、蜂谷は「（どれぐらいかかるかは）納車する前に言ってほしい！」と切実な思いを口にした。

　蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し2024年7月に第1子を出産している。現在第2子を妊娠中で出産を控えていることもあり、「子供が2人になると、これから育っていく上で『いつ、どういうタイミングでお金が必要か』となった際に、『実は先月バイクを納車したんだよね』と言われたらたまったもんじゃない」と不安を吐露。井戸田の決断力や行動力、手続きの早さは「頼りがいがあって大好きなところ」としつつも、「普通は1～2年悩んで買うようなところを、その時のパッションで買っちゃったりするので、そこは本当に怖い」と、夫の勢い任せな一面に釘を刺していた。


《平木昌宏》

