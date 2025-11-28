日本公演も決定！SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、ライブパーティー「DOUBLE UP」開催へ | RBB TODAY

SEVENTEENのユニット・エスクプス×ミンギュが、韓国内外5都市でライブパーティーを開催する。

11月28日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、エスクプス×ミンギュは来年1月23日～25日の3日間、仁川インスパイア・アリーナで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」の幕を開ける。

公演は1月31日・2月1日の愛知・IGアリーナ、2月5～6日の千葉・幕張メッセ、13～14日の釜山・BEXCOへと続く。短い休息を挟み、4月25～26日には台湾・高雄アリーナで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」のフィナーレを飾る。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

公演タイトル「DOUBLE UP」は、今年9月に発売されたエスクプス×ミンギュの1stミニアルバム収録曲『Fiesta』に登場する歌詞で、2人が共にいることで一層強まる存在感を象徴している。独自のリズムを込めたアルバムで強い印象を残した彼らは、今回のライブパーティーを通じて観客によりパワーアップした“HYPE VIBES”を届ける見通しだ。

エスクプス×ミンギュは1stミニアルバム『HYPE VIBES』で各種記録を更新し、熱い話題性を証明した。アルバムはリリース初週だけで88万7000枚以上を売り上げ、K-POPユニットアルバム史上最多の初動売上（発売直後1週間の販売量）を記録。米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」では、K-POPユニットとして過去最高順位の71位にランクインした。

タイトル曲『5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)』は韓国主要音源チャートで1位を獲得し、「Worldwide iTunes Song」でも上位圏に定着するなど国内外で広く愛された。エスクプス×ミンギュは音盤と音源のヒットを背景に、ビルボードの「Emerging Artists」で1位に浮上し、6週連続でチャートインする快挙を成し遂げた。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

