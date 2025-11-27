貴重な“紀の川柿”や有田みかん”を使用！バターサンド専門店101、旬のフルーツを使った新作3種を12月より発売 | RBB TODAY

和歌山県和歌山市の和歌山バターサンド専門店101は、2025年12月1日から2026年2月28日まで、冬限定の新作フレーバー3種を販売する。今回発売される冬限定フレーバーは「天空の村 "紀の川柿"」「まるごと有田みかん」「苺のキャラメルピスタチオ」の3種だ。価格はいずれも297円(税込320円)となっている。

「天空の村 "紀の川柿"」は、標高600mの冷涼な気候が育てる希少なブランド柿を使用した。樹上で渋抜きを行うため、黒いゴマ模様が星のように浮かび、濃密な甘さとシャキッとした歯ざわりが特徴だ。甘さ控えめのバタークリームを合わせ、素材本来の風味をそのまま楽しめる冬限定仕様となっている。

天空の村 “紀の川柿”(季節限定・和歌山フレーバー)(税込320円)

「まるごと有田みかん」は、全国的に知られる有田みかんの魅力をそのままバターサンドに閉じ込めた冬限定フレーバーだ。果皮ごと仕込む自家製ジャムは、みかん本来のジューシーさに加え、皮のほのかな苦みが奥行きを与える。爽やかな香りと、冬みかんならではの深い甘みが、バタークリームのコクと重なり、ひと口でみかん畑の風景が広がるような仕上がりになっている。

まるごと有田みかん(季節限定・和歌山フレーバー)(税込320円)

「苺のキャラメルピスタチオ」は、寒い季節にいっそう甘みを増す苺を主役に、ほろ苦いキャラメルソースとピスタチオの香ばしさを組み合わせた、冬ならではのリッチなスイーツだ。苺のフレッシュな酸味がバタークリームに溶け込み、後味は軽やかでありながら深い余韻が楽しめる。

苺のキャラメルピスタチオ(季節限定)(税込320円)

和歌山バターサンド専門店101の営業時間は11時から19時まで(土・日は17時まで)。2025年12月29日から31日は11時から17時まで、2026年1月1日から5日は休業となる。