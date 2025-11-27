 有田焼の一蘭謹製どんぶりも！一蘭、オリジナル食器が入った2026年福袋を12月2日より一般販売開始 | RBB TODAY
有田焼の一蘭謹製どんぶりも！一蘭、オリジナル食器が入った2026年福袋を12月2日より一般販売開始

　一蘭は「一蘭福袋2026」を12月2日から一般販売する。福袋は「一蘭福袋2026~松~」「一蘭福袋2026~竹~」「一蘭福袋2026~梅~」の3種類がラインナップ。定番人気のおみやげ商品に加え、普段は購入できない「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」や「一蘭オリジナル箸」など、福袋ならではの特別なアイテムが詰められている。

一蘭福袋2026

　福袋には一蘭店舗や公式通販で一定の条件を満たした客に配布されている「カレンダー」も同梱。さらに、福袋企画専用の段ボールで届けられる。福袋はおみやげ一蘭公式通販限定で購入でき、先行販売は11月25日から、一般販売は12月2日10時から開始する。

　販売価格は「一蘭福袋2026~松~」が1万9000円、「一蘭福袋2026~竹~」が1万2000円、「一蘭福袋2026~梅~」が9000円だ。

　松の内容は「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」1個、「一蘭オリジナル箸」1膳、「一蘭オリジナルレンゲ」1個、「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)」1箱、「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート こい味こってり(1食入)」3箱、「一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(5食入)」1箱、「一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)」1箱、「一蘭 焼ラーメン とんこつ(2食入)」3箱、「一蘭 旨辛コク増し」2個、「メッセージカード」1枚、「味集中型卓上カレンダー2026」1個となっている。

　竹の内容は「お子様どんぶり(メラミン樹脂製)」1個、「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(2食入)」3箱、「一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(2食入)」2箱、「一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)」1箱、「一蘭 焼ラーメン とんこつ(2食入)」2箱、「一蘭 旨辛コク増し」1個、「メッセージカード」1枚、「味集中型卓上カレンダー2026」1個だ。

一蘭福袋2026～竹～　12,000円

　梅の内容は「一蘭祝いさかずき~午~」1個、「一蘭オリジナル箸」1膳、「一蘭オリジナルレンゲ」1個、「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)」1箱、「一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(5食入)」1箱、「一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)」1箱、「一蘭 焼ラーメン とんこつ(2食入)」2箱、「メッセージカード」1枚、「味集中型卓上カレンダー2026」1個となっている。

一蘭福袋2026～梅～　9,000円　

　一蘭福袋以外との合わせ買いはできない。予定数に達し次第、販売を終了する。

《村上弥生》

