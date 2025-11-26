 鈴木ふみ奈、女性版『SASUKE』でメリハリボディ披露！「大好きな番組に挑戦できて光栄でした」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

鈴木ふみ奈、女性版『SASUKE』でメリハリボディ披露！「大好きな番組に挑戦できて光栄でした」

エンタメ グラビア
注目記事
鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が自身の公式インスタグラムを更新。11月24日に放送された女性版SASUKE『KUNOICHI』（TBS系）に出場したことを報告し、当日のオフショットを公開した。


【電子版だけの特典カット付き】鈴木ふみ奈 写真集 GRACE SUNNY GIRL Extra01 (2025-09-25) [雑誌]
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
【電子版だけの特典カットつき】鈴木ふみ奈写真集　FLY HIGH
￥3,450
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
鈴木ふみ奈写真集　Leap【電子特典付き】
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　公開された写真は、白のスポーツブラにショートパンツというスポーティーな衣装で、グラビアアイドルらしいメリハリのある健康的なボディラインが際立つショットだ。ゼッケン「5」をつけて茶目っ気たっぷりにピースサインをする姿や、競技直前の引き締まった表情、サポーターを装着する舞台裏の様子など、大会の熱気が伝わるカットが多数。また、競技後に水に濡れて顔を覆う悔しそうな姿や、タオルを手に清々しい笑顔を見せる一枚など、多彩な表情が収められている。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　鈴木は、「KUNOICHIをご視聴いただきありがとうございました」と感謝を伝え、「ファーストステージ、新エリアで一瞬で落ちてしまい悔しさも残りましたが、ずっと子どもの頃から観ていた大好きな番組に挑戦できて光栄でした」と心境を吐露。さらに、自身の出番が終わった後も会場に残って観戦したことに触れ、「実際に現場に立つと、選手一人ひとりがKUNOICHIにかけてきた努力や緊張感、そしてスタッフの皆さまが作り上げている熱い空気が間近で伝わってきて、序盤で落ちたにもかかわらず、気づけば最後まで収録を見届けてしまいました」と現場の空気に感銘を受けた様子をつづった。最後は「もし次のチャンスをいただけるのであれば、今度こそ1stステージの先まで進めるように準備していきます」とリベンジを誓った。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この投稿を見たファンからは、「お疲れ様でした。見たよ！少しだけでしたけど、出演してて嬉しいです。」「次こそリベンジ」「全部似合っててもの凄く可愛いかったです！！」「元気もらえたよ。ありがとな！次はリベンジだな。」「子供の頃から観ていた番組に挑戦できて光栄でしたね！次回はリベンジできるといいですね！」など、挑戦を労う言葉や次回のリベンジを期待するコメントが寄せられている。


「自分が出場する日が来るなんて」鈴木ふみ奈、セクシースポーツウェアで女性版「SASUKE」初参戦を報告 | RBB TODAY
画像
鈴木ふみ奈が『KUNOICHI 2025秋』に初出場を報告。挑戦と自身の美しさを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/24/238575.html続きを読む »

鈴木ふみ奈、セクシーすぎる水着で写真集発売告知 | RBB TODAY
画像
鈴木ふみ奈がセクシー水着姿の写真集『GRACE』を15周年記念で25日に発売告知し、ファンの期待が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/25/237093.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top