鈴木ふみ奈、女性版『SASUKE』でメリハリボディ披露！「大好きな番組に挑戦できて光栄でした」 | RBB TODAY

グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が自身の公式インスタグラムを更新。11月24日に放送された女性版SASUKE『KUNOICHI』（TBS系）に出場したことを報告し、当日のオフショットを公開した。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開された写真は、白のスポーツブラにショートパンツというスポーティーな衣装で、グラビアアイドルらしいメリハリのある健康的なボディラインが際立つショットだ。ゼッケン「5」をつけて茶目っ気たっぷりにピースサインをする姿や、競技直前の引き締まった表情、サポーターを装着する舞台裏の様子など、大会の熱気が伝わるカットが多数。また、競技後に水に濡れて顔を覆う悔しそうな姿や、タオルを手に清々しい笑顔を見せる一枚など、多彩な表情が収められている。

鈴木は、「KUNOICHIをご視聴いただきありがとうございました」と感謝を伝え、「ファーストステージ、新エリアで一瞬で落ちてしまい悔しさも残りましたが、ずっと子どもの頃から観ていた大好きな番組に挑戦できて光栄でした」と心境を吐露。さらに、自身の出番が終わった後も会場に残って観戦したことに触れ、「実際に現場に立つと、選手一人ひとりがKUNOICHIにかけてきた努力や緊張感、そしてスタッフの皆さまが作り上げている熱い空気が間近で伝わってきて、序盤で落ちたにもかかわらず、気づけば最後まで収録を見届けてしまいました」と現場の空気に感銘を受けた様子をつづった。最後は「もし次のチャンスをいただけるのであれば、今度こそ1stステージの先まで進めるように準備していきます」とリベンジを誓った。

この投稿を見たファンからは、「お疲れ様でした。見たよ！少しだけでしたけど、出演してて嬉しいです。」「次こそリベンジ」「全部似合っててもの凄く可愛いかったです！！」「元気もらえたよ。ありがとな！次はリベンジだな。」「子供の頃から観ていた番組に挑戦できて光栄でしたね！次回はリベンジできるといいですね！」など、挑戦を労う言葉や次回のリベンジを期待するコメントが寄せられている。