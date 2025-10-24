「自分が出場する日が来るなんて」鈴木ふみ奈、セクシースポーツウェアで女性版「SASUKE」初参戦を報告 | RBB TODAY

タレントの鈴木ふみ奈が23日、自身の公式Xを更新し、TBS系で放送される人気番組『KUNOICHI 2025 秋』に初出場することを明かした。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

同番組は11月24日18時30分から放送される、女性版『SASUKE』。芸人、アイドル、モデル、オリンピアンなど各界の代表者が制覇を目指す。鈴木は初出場を報告するとともに、「子どものころ、家族みんなでテレビの前で夢中になって見ていた番組。あの頃の私には、まさか自分が出場する日が来るなんて想像もしていませんでした」と、番組への特別な思い入れと初出場への感慨をつづった。

併せて、番組収録時のものと思われるオフショットも複数枚公開。白いスポーツブラと白いショートパンツにゼッケン「5」をつけたアスリート風のいでたちで、KUNOICHIのセットを背景に笑顔でピースサインをする姿、ひじ当てをつけてコースを見据えながら振り返るショット、番組ロゴの前でまっすぐ立つ姿など、挑戦への意気込みとともに持ち前の美しいボディラインも披露した。

この投稿を見たファンからは、「見させていただきます！」「ふみ奈さんの活躍楽しみにしてます！！」「ふみなちゃん好きだから見る！」「以前から ふみ奈さんのことが大好きでした！メッチャ可愛いくて 完璧美ボディで！ガンバって下さいね！」など、活躍に期待する声が寄せられている。