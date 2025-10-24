 「自分が出場する日が来るなんて」鈴木ふみ奈、セクシースポーツウェアで女性版「SASUKE」初参戦を報告 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

「自分が出場する日が来るなんて」鈴木ふみ奈、セクシースポーツウェアで女性版「SASUKE」初参戦を報告

エンタメ グラビア
注目記事
鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　タレントの鈴木ふみ奈が23日、自身の公式Xを更新し、TBS系で放送される人気番組『KUNOICHI 2025 秋』に初出場することを明かした。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　同番組は11月24日18時30分から放送される、女性版『SASUKE』。芸人、アイドル、モデル、オリンピアンなど各界の代表者が制覇を目指す。鈴木は初出場を報告するとともに、「子どものころ、家族みんなでテレビの前で夢中になって見ていた番組。あの頃の私には、まさか自分が出場する日が来るなんて想像もしていませんでした」と、番組への特別な思い入れと初出場への感慨をつづった。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　併せて、番組収録時のものと思われるオフショットも複数枚公開。白いスポーツブラと白いショートパンツにゼッケン「5」をつけたアスリート風のいでたちで、KUNOICHIのセットを背景に笑顔でピースサインをする姿、ひじ当てをつけてコースを見据えながら振り返るショット、番組ロゴの前でまっすぐ立つ姿など、挑戦への意気込みとともに持ち前の美しいボディラインも披露した。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この投稿を見たファンからは、「見させていただきます！」「ふみ奈さんの活躍楽しみにしてます！！」「ふみなちゃん好きだから見る！」「以前から ふみ奈さんのことが大好きでした！メッチャ可愛いくて 完璧美ボディで！ガンバって下さいね！」など、活躍に期待する声が寄せられている。


鈴木ふみ奈、セクシーすぎる水着で写真集発売告知 | RBB TODAY
画像
鈴木ふみ奈がセクシー水着姿の写真集『GRACE』を15周年記念で25日に発売告知し、ファンの期待が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/25/237093.html続きを読む »

鈴木ふみ奈、花びら水着で美ボディ見せつけ！デビュー15周年写真集の表紙公開 | RBB TODAY
画像
鈴木ふみ奈のデビュー15周年記念写真集『GRACE』がベトナムで撮影され、セクシーな衣装や限定特典が話題となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/05/236093.html続きを読む »

【電子版だけの特典カット付き】鈴木ふみ奈 写真集 GRACE SUNNY GIRL Extra01 (2025-09-25) [雑誌]
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
frunflynn フルンフリン 鈴木ふみ奈 Aircontrol [Blu-ray]
￥4,703
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top