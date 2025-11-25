メイド喫茶でアルバイト？かつて“韓国の広末涼子”と呼ばれた女優、「生きるのって大変」と吐露 | RBB TODAY

かつて“韓国の広末涼子”と呼ばれたイ・ヘインが、メイド喫茶のアルバイトに挑戦した。

YouTubeチャンネル「イ・ヘイン 36.5」には最近、ソウル弘大（ホンデ）のメイド喫茶で働くイ・ヘインの姿を収めた動画が公開された。

動画で、メイド服を着てテーブルを拭くイ・ヘインに、プロデューサーは「今、何してるんですか」と笑いをこぼし、イ・ヘインは「食べて生きるために働いている」と怒ったように答えた。

イ・ヘインは「私も食べて生きなきゃいけないから、何をしようか考えて……」と語り、メイドカフェの仕事に挑戦することになった経緯を明かし、本格的にメイドカフェでの仕事を学び始めた。

日本語で入店の挨拶を学んだイ・ヘインは、接客を行い、客の目を見てコミュニケーションを取りながら、メイド店員として完全に適応する姿を見せた。

客の対応を終えたイ・ヘインは店の裏へ隠れ、 「とても暑い。生きるのって大変」と吐露。プロデューサーが「やれそう？」と聞くと、イ・ヘインは「できないことがある？ ここで何年か働いたみたいじゃない？」と誇らしげに語った。

（画像＝「イ・ヘイン 36.5」）

動画を見たファンは「メイド服がとても似合います」「かわいいです」「客が殺到する前に行ってみたい」などとコメントし、イ・ヘインの意外な挑戦を温かく見守った。

先立って11月15日、イ・ヘインは「40億資産家と結婚しました」というタイトルの動画を通じ、40億ウォン（約4億円）台の不動産購入の過程を結婚に例えて公開したことがある。不動産購入の過程や感想を詳しく盛り込んだ動画として大きな注目を集めた。

◇イ・ヘイン プロフィール

1986年5月27日生まれ、本名はイ・ジヨン。2005年にモデルとしてデビューし、清純な魅力で「韓国の広末涼子」とも呼ばれた。ドラマ『H.I.T. -女性特別捜査官』『黄金の魚』『感激時代～闘神の誕生』などに出演する一方で、2012年には7人組ガールズグループ「GANGKIZ」として歌手デビュー。他にもピラティス講師やYouTuberとしても活動するなど、多方面で活躍している。

