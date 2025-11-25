「天使だ…」IVE・ガウル、反則級の“ベッド寝そべりSHOT”公開！上目遣いに胸キュン【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのガウルが、ファンをときめかせた。

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ピンクのフーディーに身を包み、ベッドの上でくつろぐガウルの姿が収められている。ラフなスタイリングとリラックスした表情が、ナチュラルで柔らかな雰囲気を漂わせている。

ガウルは寝そべりながらカメラに向けてウインクしたり、頬杖をついて上目遣いで見つめたりとさまざまな仕草を見せ、彼女特有の愛嬌あふれる魅力を放っている。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎる！」「天使だ…」「癒やされる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ガウルInstagram）

なお、ガウルが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと拡大していく予定だ。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

