俳優パク・ソジュン主演！新ドラマ『明日はきっと』、撮影の様子＆監督による制作秘話を公開 | RBB TODAY

イム・ヒョヌク監督が、ドラマ『明日はきっと』の制作過程を公開し、好奇心を刺激している。

来る12月6日、韓国で初放送されるJTBC新しい週末ドラマ『明日はきっと』は2度の恋愛をして別れたイ・ギョンド（演者パク・ソジュン）とソ・ジウ（演者ウォン・ジアン）が不倫スキャンダル記事を報道した記者とスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃厚に恋愛するロマンス。

ドラマ『あなたに似た人』『キング・ザ・ランド』で映像美と洗練された演出を見せたイム・ヒョヌク監督が新しく披露するロマンス作品として、多くの関心を集めている。

監督は『明日はきっと』の第一印象について、「脚本を読んでいる間、口は笑っていたが、目は泣いていた。愉快さとときめき、そして余韻の残る悲しみを同時に投げかける珍しいロマンスだった。そこで『この感情は必ず映像で具現しなければならない』と思った」と振り返った。

（写真＝SLL、Studios IN、storyforest）左からパク・ソジュン、イム・ヒョヌク監督

続けて、「ロマンスに必須の要素は、作品ならではの“色”に合う適切なときめきを作り出すことだと思う。そのため、この作品は自分にとって単なるロマンスではなく、これまで築き上げてきた演出の人生の感情を再び引き出す仕事だった」と感想を明らかにした。

そのため、監督は劇中で「登場人物の間の感情の流れをどのように画面に移すかが最も大きな悩みだった」と話した。

加えて、「20年近くの間、イ・ギョンドとソ・ジウがお互いのそばにいた時間を正確に計ってみれば、1年にもならない、短い時間だ。しかし、その時間が2人の運命を揺るがすほど特別な縁だったので、彼らの物語が3つの時期に『わかれる』のではなく、1つの感情として『沁みこむ』ことを願った」と演出のポイントを挙げた。

（写真＝SLL、Studios IN、storyforest）2枚目：左からウォン・ジアン、パク・ソジュン

それだけでなく、彼は「ドラマでは、季節も1つのキャラクターだと思ったので、画面のなかに春、夏、秋、冬すべての季節を盛り込んだ。四季を通じて2人の感情の変化が、季節の情緒と合うように、実際の季節とは異なる季節に合わせて撮影を進めた」と制作の裏側を告白し、努力の賜物として完成した『明日はきっと』への期待を高めた。

最後に、イム・ヒョヌク監督は「多くの方が『明日はきっと』を待ってくれたという話を聞きながら、自分もこの作品をお披露目する日だけを待ちわびていた。ギョンドとジウの物語をいよいよ視聴者の皆さんにお見せできると思うと、ときめきと期待が大きい。最後の場面が終わった後も、ドラマが心のなかに長く留まることを願う」と伝えた。

なお、ドラマ『明日はきっと』は12月6日22時40分に韓国で初放送され、日本では12月7日にPrime Videoで配信開始予定だ。

（記事提供＝OSEN）

