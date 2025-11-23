ASTRO・チャウヌ、軍服姿でBTS・JUNG KOOKとダンスチャレンジ！敬礼し合う姿が話題 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのチャウヌが兵役中にサプライズ登場して、BTSのJUNG KOOKとともにしたダンスチャレンジ動画を公開し、ファンを熱狂させた。

去る11月22日、TikTokを通じて公開された動画でチャウヌは軍服を着た姿で、2ndソロミニアルバムのタイトル曲『SATURDAY PREACHER』のダンスチャレンジを行った。

チャウヌとともにいるのはBTSのJUNG KOOK。2人はサビに合わせ、自然に振り付けを合わせ、完璧な相性を見せた。

（写真＝チャウヌSNS）左からチャウヌ、JUNG KOOK

チャレンジ動画のハイライトは、エンディングだった。ダンスを終えたチャウヌが、JUNG KOOKに向かって「忠誠！」と言いながら敬礼をすると、JUNG KOOKもまた「団結」と敬礼で応え、見る人々を微笑ませた。

動画を見たネットユーザーたちは、「この組み合わせ、やばい」「チャウヌとJUNG KOOKだ」「動画から出ていく方法を教えてください」といった反応が寄せられていた。

なお、チャウヌは国防部勤務支援団所属の一等兵として軍服務中だ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】JUNG KOOK、兵役中のチャウヌを抱っこ？

■【写真】"イケメンすぎる"と話題のチャウヌ弟

■【写真】APEC会場で目撃された軍服姿のチャウヌ