SEVENTEENエスクプス×ミンギュ、アブダビで初公演！ヘッドライナーとして多彩なステージ披露 | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのスペシャルユニット、エスクプス×ミンギュがアブダビの夜を熱く盛り上げた。

去る11月22日、エスクプス×ミンギュはアラブ首長国連邦・アブダビのエティハド・パークで開催された「ドリームコンサート・アブダビ2025」にヘッドライナーとして出演した。

9月にリリースされた1stミニアルバム『HYPE VIBES』の収録曲『Worth it』で公演の幕を開けた2人は、ユニット曲とソロ曲を合わせた多彩なステージで観客を熱狂させた。

ミンギュは、SEVENTEENの5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』の収録曲『Shake It Off（MINGYU Solo）』でスタイリッシュな魅力を披露し、エスクプスの『Jungle（S.COUPS Solo）』では強烈なカリスマ性が感じられた。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）左からミンギュ、エスクプス

最後の曲、『HYPE VIBES』のタイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』で雰囲気は最高潮に達した。2人は、自由奔放なエネルギーと非の打ち所のない実力で圧倒的なパフォーマンスを完成させた。

2人は「初めてアブダビで我々のステージをお見せできて嬉しい」として、「ともに過ごしてくださったすべての方々に感謝する。CARAT（SEVENTEENのファンネーム）、愛してる」と感想を述べた。

彼らは即興で『HYPE VIBES』の収録曲『For you』『Young again』をアカペラで歌っただけでなく、アンコールでSEVENTEENのリパッケージアルバム『Love＆Letter（Repackage Album）』のタイトル曲『VERY NICE』を選曲し、会場をお祭りの雰囲気に染め上げた。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

