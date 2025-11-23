韓国アイドル、臨月の妻がいるのに喫煙…幼い娘もタバコをおもちゃと勘違いし殺伐とした雰囲気に | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）出身のイ・ミヌが、臨月の妻との約束を破って喫煙をしたという事実が発覚し、初めての夫婦喧嘩が起こった。

去る11月22日、韓国で放送されたKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、イ・ミヌ家族の話が扱われた。

この日、イ・ミヌの妻イ・アミはやつれた姿で現れ、義両親を心配させた。イ・アミは、「お腹があまりにも痛くて、夜中に起きて座りながら居眠りした」と苦しい様子だった。

ウン・ジウォンは「放送の2週間後にイ・ミヌの赤ちゃんが生まれるのか」と驚きを隠せなかった。イ・ミヌのフィアンセである在日コリアン3世のイ・アミは、12月に出産を控えており、2026年3月に結婚式を挙げるという。

普段と変わらない平和な日常が続いていたなか、イ・ミヌはごみを捨ててくると出て行ったが、しばらく経っても帰ってこなかった。

（写真＝KBS 2TV）2枚目：イ・ミヌ、3枚目：イ・アミ

これに対し、イ・ミヌの父親は「ミヌはタバコを吸ってくるのではないか」と尋ね、イ・アミは「ミヌさん、タバコを吸っているんですか？」と戸惑った。

インタビューで、イ・アミは「交際前にタバコをやめる約束をして、交際後は完全にやめることにした」と言及した。イ・ミヌは帰ってくるやいなや追及され、電子タバコを吸っているという事実が発覚した。

イ・ミヌは、「これは身体に悪くない」と弁解すると、イ・アミは冷たい表情で「赤ちゃんが生まれるから、身体のことを考えてやめることにしたでしょ。この状況が笑えるの？」と憤った。

イ・アミは、「お義父さんが話をしていなければ、私は知らなかったんだね？結婚式のときまで吸うつもりだったのか」と聞き、続けて現れた娘に「みーちゃん、お父さんのこれ見たことある？触ったこともあるの？」と驚いた。

（写真＝KBS 2TV）

イ・ミヌがタバコを吸っているだけでなく、娘がおもちゃだと思って電子タバコを触ったこともあると判明したのだ。

イ・アミは、「子供の手が届くところにタバコを置いておいたの？」として怒り、イ・ミヌの両親は凍りついていると、「イ・アミが怖いと思った」と先に彼を叱った。

しばらく家族に怒られたイ・ミヌは、「タバコをやめると言って、イ・アミはすべてやめたのだと思っただろう。電子タバコは大丈夫だと思った。あまりにも浅はかだった」と反省し、母親は「前回の健康診断のときに脂質異常症などの診断を受けて、禁煙を勧められた。健康のために必ずタバコをやめなさい」と訴えた。

結局イ・ミヌとイ・アミは、禁煙外来を訪ねて相談し、禁煙を守ることを約束した。

（記事提供＝OSEN）

