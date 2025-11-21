元SKE48・須田亜香里、上品なドレスからガーリーなワンピまで番組衣装一挙披露 | RBB TODAY

元SKE48でタレントの須田亜香里が20日、自身のInstagramを更新。レギュラー出演中の番組で着用した衣装をまとめて公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
投稿では、黒のフリルが印象的なドレスをはじめ、ガーリーなワンピース、お洒落な装飾がついた白い衣装など、番組ごとに異なるテイストの衣装を一挙披露。須田は「レギュラー番組衣装色々」とコメントし、「#熱闘Mリーグ」「#ミヤネ屋」「#愛知あたりまえ」「#ドデスカ」「#東海テレビスイッチ」「#アスナル金山」「#アストレ」など出演番組のハッシュタグを添えた。
この投稿にファンからは「どの衣装も素敵に着こなしてます」「全部カワイイ。。。」「亜香里さん、何でも可愛く着こなすから凄いね」「最近シックな衣装多めだけど、それも似合ってる！」「着こなすセンスさすがですね」といった声が寄せられている。
