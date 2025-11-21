藤井聡太六冠と羽生善治九段の夢の対談がついに実現！“勝負へのこだわり”について語り合う | RBB TODAY

NHKは11月29日午後11時から、Eテレで特集「藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ」を放送する。同番組では、将棋界を代表する2人の棋士による夢の対談が実現する。

今回の対談では、昨年度のNHK杯で優勝して通算400勝を最年少で達成し、今月には「永世三冠」の最年少記録を更新した藤井聡太六冠と、タイトル獲得99期、NHK杯は11度優勝している羽生善治九段が出演する。

ETV特集 「藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ」（C）NHK

番組では2人の出会いから、時代を革新した勝負へのこだわりと独自の哲学、時にAIを凌駕する棋士たちの無限の可能性まで縦横に語り合う。さらに世界を舞台に活躍する俳優・渡辺謙からの質問も飛び出し、対談は知られざる舞台裏の心理戦や未来へのバトンまで、頂点を極めた2人だからこその濃密な内容となる。

ETV特集 「藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ」（C）NHK

NHKの秘蔵アーカイブス映像もふんだんに登場し、将棋界の歴史に新たな扉が開く。司会は首藤奈知子アナウンサーが務める。

ETV特集 「藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ」（C）NHK

放送は11月29日土曜日夜11時から11時59分まで。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信も行われる。再放送は12月4日木曜日午前0時（水曜深夜）を予定している。