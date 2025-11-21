公演中に失神したアイドルも…TWICE・チェヨン「迷走神経性失神」で活動休止、広がる心配の声 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンが「迷走神経性失神」と診断され、当面の活動休止に入ることがわかった。最近のK-POP界では公演中に“失神”した女性アイドルもおり、彼女たちの健康面を心配する声がファンの間で高まっている。

TWICEの所属事務所JYPエンターテインメントは11月20日、グループ公式SNSを通じてチェヨンが「迷走神経性失神」と診断されたことを伝えた。「迷走神経性失神」はストレスや痛み、自律神経の乱れなどが引き金となり血圧低下や徐脈を引き起こし、一時的に脳への血流が不足して意識を失う症状だ。

事務所は「医師の診察の結果、一定期間の休養が必要であるとの助言を受けた。追加の検査、医師の指示、そして綿密な話し合いに基づき、さらなる回復期間が必要だという結論に至った」とし、「チェヨンは健康と球速を最優先するため、年末まで活動を一時的に休止する」と発表。「健康を最優先にしなければならないという医師の指示に基づき、チェヨンは今後のスケジュールに制限付きで参加し、特定の活動には参加できない可能性がある」と明らかにした。

TWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だが、チェヨンは10月25日に行われたマレーシアでの1公演、11月1～2日と8～9日に行われたオーストラリアでの4公演のいずれも「健康上の理由」で欠席していた。

そして今回の発表により、11月22～23日の台湾公演、12月6～7日の香港公演、12月13～14日のタイ公演の計6公演の参加も見送ることが決定。事務所は「（ツアー不参加を）チェヨン本人も大変残念に思っている。10月末からファンイベントやワールドツアーに参加できていないことについて、改めてファンの皆様に申し訳ない気持ちを伝えた」と伝えていた。

“10kg減量”アイドルはステージ上で失神も…

チェヨンのニュースに先立ち、今月9日には歌手ヒョナがマカオで開催されたびしょ濡れフェス「WATERBOMB MACAO 2025」に出演した際、『Bubble Pop！』のパフォーマンス中に突如意識を失って倒れ、会場が一時騒然となった。当時は倒れたヒョナにダンサーが驚いて駆け寄り、慌ててステージに上がった警備スタッフがヒョナを抱えて退場する様子が映像でも伝えられ、ファンに衝撃を与えた。

公演直後にはヒョナ本人がSNSで「本当に本当にごめんなさい。短い準備期間の中で良い姿を見せたかったのに、プロらしくなかったと思うし、正直何も覚えていない」としながらも、「私は本当に大丈夫。心配しないでほしい」と無事を報告していたが、ファンから心配のコメントが多く寄せられたことは言うまでもない。

ヒョナも去る2019年11月、チェヨンと同じ「迷走神経性失神」を患ったことを告白したことがある。また最近では、体重を59kgから49kgへと10kgも減量したことを明かしており、無理なダイエットがステージ上での失神に繋がったのではないかとの見方が広がっている。

そこに、特にやせ型で知られるチェヨンまでもが同じ「迷走神経性失神」と診断され休養に入ったことで、ファンの不安はさらに大きくなっている。ツアーやイベント出演、新曲活動など多忙を極めるK-POPアイドルだが、まずは健康を最優先にし、また元気な姿でステージへ戻ってくる日を静かに待ちたい。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。

