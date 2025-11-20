TWICE・ナヨン、胸元カットワンピ姿に視線集中！「fwee」新商品イベントに登場【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのナヨンが、ブラックベルベットのミニドレス姿で視線を奪った。

ナヨンは11月20日午前、ソウル・聖水洞（ソンスドン）で行われたビューティーブランド「fwee」の新商品「DIYマルチポケットパレット」発売イベントに出席した。

この日ナヨンは、ホルターネックのブラックベルベットドレスを着用。首元にはブラックビーズがあしらわれ、高級感を演出している。胸元がカットされたデザインは、控えめな色っぽさを添えていた。

さらに、Aラインのミニ丈スカートがナヨンのスラリとした美脚を引き立て、会場の視線を集めた。

ナヨン

なお、ビューティーブランド「fwee」は、ゼリーのように柔らかいテクスチャーと鮮やかな発色のリップ製品で人気を集めるブランド。韓国をはじめ、日本・タイ・中国など、国内外の10～30代女性から多くの支持を得ている。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

