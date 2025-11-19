スターバックス、ビターな風味の新作フラペチーノが登場！11月26日より期間限定発売 | RBB TODAY

スターバックスが11月26日からホリデーシーズン第2弾商品を発売する。今回登場するのは「スモア チョコレート ラテ」「スモア チョコレート フラペチーノ」「ストロベリー&チョコレートタルト」の3商品だ。

「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯。トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振りした。香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。

「スモア チョコレート フラペチーノ」は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スタバならではの奥深い味わいだ。ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げた。ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりの一杯だ。

「ストロベリー&チョコレートタルト」は、大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームやチョコレートガナッシュを重ね合わせた。甘酸っぱいストロベリーに、濃厚な風味のチョコレートと、タルト生地のサクサクとした食感が織りなす多彩な味わいを楽しめる一品だ。

また、同日から「ホット アップル サイダー」も登場する。クリスマスマーケットの定番「アップルサイダー」をスタバらしくアレンジしたホリデービバレッジだ。

『ホット アップル サイダー』（Hot）Tall ¥589（テイクアウト）

価格は「スモア チョコレート フラペチーノ」がTallサイズのみで678円（持ち帰り）、690円（店内）。「スモア チョコレート ラテ」はShort570円からVenti697円（持ち帰り）、Short580円からVenti710円（店内）。「ストロベリー&チョコレートタルト」は570円（持ち帰り）、580円（店内）。「ホット アップル サイダー」はShort550円からVenti678円（持ち帰り）、Short561円からVenti690円（店内）。

販売期間は11月26日から。全国のスタバ店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。

なお、スタバリワード会員を対象に、11月21日から25日まで「ホット アップル サイダー」（Hot/Tallサイズのみ）の先行販売を実施する。モバイルオーダーまたは公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示することで利用できる。