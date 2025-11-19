“飲み比べ”コーヒーがたっぷり！カルディ、2026年福袋の事前抽選を本日開始 | RBB TODAY

カルディコーヒーファームが19日よりカルディコーヒーファーム2026年福袋の事前抽選を開始する。

同社は「食品福袋」「コーヒー福袋人気セット」「コーヒー福袋豪華セット」「ドリップコーヒー福袋」「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」の5種類を用意。価格は3000円から8000円まで幅広く展開する。

注目は税込8000円の「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」だ。「ニューイヤーブレンド2026」や「パナマ ゲイシャ」「ニカラグア ブエノスアイレス農園」などこだわりのコーヒー豆に加え、カップ・オブ・エクセレンス入賞コーヒーのドリップコーヒーをセット。キルティングの2WAYバッグも付属する。

オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋 税込￥8,000

「食品福袋」は税込5500円で、福袋限定のオリジナル商品をはじめ和食材ブランド「もへじ」の干支商品やカルディの人気商品など21点前後を収録。丈夫なポリエステルとコットンの混紡生地のトートバッグには内ポケットとファスナーが付いている。

食品福袋 税込￥5,500

食品福袋 税込￥5,500

「コーヒー福袋人気セット」は税込3000円で、新年にぴったりの華やかな香りと豊かな甘さの「ニューイヤーブレンド2026」、香りと味わいの秀逸なバランスの「ブルーマウンテンブレンド」、しっかりとした苦味とダークチョコレートの風味の「ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区」の3種のコーヒーが入る。

コーヒー福袋人気セット 税込￥3,000

コーヒー福袋人気セット 税込￥3,000

「コーヒー福袋豪華セット」は税込6000円で、ブルーマウンテンの最高等級豆を100%使用した贅沢な味わいが楽しめる「ブルーマウンテンNo.1」、赤ワインを思わせる華やかな香りの「モカマタリ」、ドライフルーツや黒糖のような濃厚な甘さの「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト」の3種をセット。コーヒー豆柄のキルティングのトートバッグが付く。

コーヒー福袋豪華セット 税込￥6,000

コーヒー福袋豪華セット 税込￥6,000

「ドリップコーヒー福袋」は税込3500円で、この時期限定の「ニューイヤーブレンド2026」や「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト」など5種のドリップコーヒーをたっぷり28杯分楽しめる。軽量で耐久性に優れたポリプロピレンを使用したバッグは、手持ちと肩掛けの2WAYタイプだ。

ドリップコーヒー福袋 税込￥3,500

ドリップコーヒー福袋 税込￥3,500

「食品福袋」と「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」は2025年11月19日より事前抽選を実施。当選者のみが購入できる。その他の福袋は2026年初売りより販売開始予定。実店舗と公式オンラインストアの両方で取り扱われる。