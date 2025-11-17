池本しおり、インスタ公開のクリスマスファッションに「似合いすぎ」「激カワすぎて萌える」の声 | RBB TODAY

8日、アイドルグループ・テラテラのメンバーでグラビアアイドルの池本しおりが自身の公式インスタグラムを更新し、キュートなクリスマスファッションをした写真を投稿した。

池本しおり（写真は池本しおりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、池本はクリスマスムード満点の華やかな空間で撮影された、季節感あふれるショットを披露。投稿された写真では、肩のラインが少し覗く白いトップスに、表面の立体的な模様が上品な白のロングスカートを合わせた“純白コーデ”に身を包んでいる。背景にはオーナメントで彩られたツリーや、サンタ帽をかぶったテディベアのパネルが並び、楽しげな雰囲気が伝わってくる。その前でちょこんとしゃがみこんでカメラに優しく微笑みかける姿や、マフラーに手を添えてふと遠くを見上げるような表情など、冬のデートを連想させるような愛らしさが存分に引き出された写真となっている。

池本は「JILL by JILL STUARTさんのChristmas Collectionにお邪魔してきました！！」とブランドのイベントに参加した報告。また「冬物がかわいくてずっと目キラキラさせちゃった」と喜びを綴っている。この投稿には、「いいなぁ、こんな感じのクリスマスデートしてみたい」「美が洗練されすぎてる」「かわいー！！白に赤似合ってる」「似合いすぎ」「激カワすぎて萌える」「冬物よりもしおりちゃんのかわいさに目がいってしまう！」など、ファンから絶賛の声が寄せられている。