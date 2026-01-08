 timelesz・原嘉孝、初めて明かす恋愛観にスタジオ騒然！？「ファンが減ったらどうしよう」 | RBB TODAY
timelesz・原嘉孝、初めて明かす恋愛観にスタジオ騒然！？「ファンが減ったらどうしよう」

『トークィーンズ』（C）フジテレビ
　8日23時15分から放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、timeleszの原嘉孝が出演。これまでメディアで語ったことがないという恋愛観を明かす。

　番組では、原の盟友・寺西拓人がVTR出演し、原の正しい「トリセツ」を紹介。社会現象となった新メンバーオーディション「タイプロ」を経て加入した原について、同じく新メンバーで10代の頃から付き合いがある寺西が、その知られざる素顔を語る。

　恋愛観のトークでは、舞台で共演歴のあるいとうあさこが「ほんとのことしゃべった？」と確認するほど、赤裸々な内容が展開。事前取材を担当した堤礼実アナウンサーが言葉を失う場面や、野々村友紀子からダメ出しを受ける一幕もあり、原自身が「ファンが減ったらどうしよう」と漏らすほどの“独自の恋愛観”が飛び出す。

　さらに、彼女に対する「終わりスイッチ」のエピソードが多すぎると指摘された原は、「男女はわかり合えない」という持論を展開。窮地に追い込まれた原に、アンミカがアドバイスを送る流れとなる。


《アルファ村上》

