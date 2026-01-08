timelesz・原嘉孝、初めて明かす恋愛観にスタジオ騒然！？「ファンが減ったらどうしよう」 | RBB TODAY

8日23時15分から放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、timeleszの原嘉孝が出演。これまでメディアで語ったことがないという恋愛観を明かす。
番組では、原の盟友・寺西拓人がVTR出演し、原の正しい「トリセツ」を紹介。社会現象となった新メンバーオーディション「タイプロ」を経て加入した原について、同じく新メンバーで10代の頃から付き合いがある寺西が、その知られざる素顔を語る。
恋愛観のトークでは、舞台で共演歴のあるいとうあさこが「ほんとのことしゃべった？」と確認するほど、赤裸々な内容が展開。事前取材を担当した堤礼実アナウンサーが言葉を失う場面や、野々村友紀子からダメ出しを受ける一幕もあり、原自身が「ファンが減ったらどうしよう」と漏らすほどの“独自の恋愛観”が飛び出す。
さらに、彼女に対する「終わりスイッチ」のエピソードが多すぎると指摘された原は、「男女はわかり合えない」という持論を展開。窮地に追い込まれた原に、アンミカがアドバイスを送る流れとなる。
西野未姫、最前列のtimeleszライブで号泣！親子でお揃い“篠塚くん推し”白コーデで参戦 | RBB TODAY
西野未姫が母とtimeleszライブに1列目で参加し、感動と親子の絆を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234627.html続きを読む »
菊池風磨「ドミノ・ピザ」アンバサダー就任に喜び！「このためにメンバーを多めに増員するかも？」 | RBB TODAY
菊池風磨が30日、都内で行われた「ドミノ・ピザ創業39周年記念発表会」に登場し、アピールした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/30/223401.html続きを読む »