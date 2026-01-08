本番ステージで“熱々キス”を披露するも破局…元カノは既婚者となった韓国歌手、独身生活を満喫中？「とても楽しい」 | RBB TODAY

現在は既婚者となった歌手ヒョナの元恋人である歌手イドン（DAWN）が、独身生活に満足していると明らかにした。

1月7日に放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』に出演したイドンは、率直なトークを披露した。

やせ型体形の代表格として知られる彼は、最近運動を始めた理由について「このままだと本当に死ぬかと思って」と語り、スタジオを笑いの渦に包んだ。

この日、MCのチャン・ドヨンは「イドンがバラエティ番組『私は一人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』に出演するのが夢だと聞いた」と切り出し、彼の日常について質問した。これに対しイドンは、中古マーケットで自ら選んだ家具を組み合わせて完成させた、自分の感性が詰まった二階建ての家で一人暮らしをしていると明かした。

（画像＝MBC）イドン

イドンは「家が本当に気に入っていて、一人で暮らすのがとても楽しい。1年のうち3分の2くらいはほとんど一人で過ごしている」と語り、満足感を示した。その一方で「仕事もしなくてはいけないから、人を家に招くこともある。一緒に遊んだり話したりするのは好きだけど、ひとつだけ引っかかることがある」と悩みも打ち明けた。

「自分は座って用を足すタイプなんだけど、これを言い出すのが本当に難しい。友達なら言えるけど、ビジネスの打ち合わせで来た人に『座ってしてください』とは言えないじゃないか」と語り、共感を誘った。

さらに「立ってすると四方に飛び散る。それが本当に嫌で」と明かし、「だから今後、立ってトイレを使うつもりの方には、私の家に来ないことをおすすめします」ときっぱり述べ、スタジオを大爆笑させた。

◇イドン（DAWN） プロフィール

1994年6月1日生まれ。本名はキム・ヒョジョン。2016年10月、ボーイズグループPENTAGONのメンバーとしてデビュー。20017年5月には同じグループのフイ、歌手ヒョナとともにTriple Hとしても活躍した。2018年にヒョナとの熱愛を認め、CUBEエンターテインメントを退社し、併せてPENTAGONからも脱退。以降、SNSなどにラブラブな写真を公開するなど順調な交際を続けてきたが、2022年11月、突然の破局を発表して6年間の愛にピリオドを打った。

