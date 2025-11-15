桜田ひより「とにかく‟食”に満ちた日々」、1stスタイルブックのロケで食いしん坊ぶりを発揮！？ | RBB TODAY

女優の桜田ひよりが15日、都内にて『桜田ひより1st スタイルブック ひよりごと』（主婦と生活社）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

桜田ひより【写真：竹内みちまろ】

同作には、桜田がずっと行きたいと思いを馳せていた韓国で無邪気に買い物を楽しんだり、大好きなごはんを頬張る様子などを収めた撮り下ろしカットを収録。愛用コスメを用いてセルフメイクを解説付きで紹介したり、リアル私服スナップ、私物コレクションなど、22歳の女の子としての一面を余すところなく紹介している。

『桜田ひより1st スタイルブック ひよりごと』（主婦と生活社）

お気に入りは、ごはんを食べている様子を写した一連のカット。「料理がすごくおいしかったこともありましたし、普段自分が素の姿でごはんを食べている写真を撮られることはなかなかないので」とお気に入りの理由を説明した。

撮影前のボディメイクは「自分自身をさらけ出す」ために一切しなかったそう。一方、ロケ地となった韓国では、撮影中も撮影が終わったあともおいしいごはんを食べ続けたことを述懐。「とにかく‟食”に満ちた日々でした」と食いしん坊な一面をのぞかせた。

主演作が立て続けに公開され勢いに乗る桜田。「本当にありがたいことです。去年やった作品が今年公開されたり、今年撮っているものが来年公開されることもあるので、とにかく自分に対してのワクワクが常日頃あります」と心境を明かした。

主演のプレッシャーについては「前よりは肩の力がうまい具合に抜けているのかなと思っています」と実感を言葉に。「必要な緊張感に対するプレッシャーはありますけれど、まずは全力で楽しむことが一番上に来ているので、昔ほどには感じなくなりました」と目を輝かせた。