台湾美女の「チェンソーマン」レゼが妖艶！見惚れる横顔にハイヒール&黒ストッキングで美脚が映える【写真8枚】 | RBB TODAY

11月1日～2日の2日間、台湾台北市の花博公園争艶館で、同人誌即売会「Petit Fancy 開拓動漫祭43（通称、台湾PF）」が開催されました。実は夏と冬の年2回開催されている台湾最大級の同人イベント「Fancy Frontier（通称、台湾FF」と同じ主催が運営しており、海外コスプレイヤーの参加は少ないものの、台湾中のコスプレイヤーが集まります。

台湾の同人イベントの中心はコスプレイヤーと言われるほどコスプレ熱が高く、コスプレ撮影広場は人気コスプレイヤーから初心者コスプレイヤーまで、所かまわず大勢のカメラマンの囲み撮影が展開。同イベントには台湾の人気コスプレイヤーの「艾青iris」さんが参加し、初日は「チェンソーマン」の「レゼ」を披露しました。うつくしい顔立ちはどの角度からも絵になり、優美で妖艶な佇まいを見せています。

レゼ「チェンソーマン」／艾青iris（Instagram：irisching1229）【台湾】

モデル：艾青iris（Instagram：irisching1229）【台湾】

撮影：乃木章（X：@Osefly）

アシスタント：ユウセイ（X：@yu_sei_tw）