AKB48のカラオケランキング、3位「ヘビーローテーション」2位「フォーチュンクッキー」1位は…？ | RBB TODAY

 AKB48のカラオケランキング、3位「ヘビーローテーション」2位「フォーチュンクッキー」1位は…？
AKB48のカラオケランキング、3位「ヘビーローテーション」2位「フォーチュンクッキー」1位は…？

柏木由紀【写真：竹内みちまろ】
　13日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、元AKB48でタレントの柏木由紀と大家志津香がゲスト出演し、カラオケでAKB48のTOP7を当てるクイズ企画が行われた。

　番組MCのハライチ・澤部佑から楽曲の中で思い入れのある曲を尋ねられると、柏木は『恋するフォーチュンクッキー』を挙げ、「一番歌った曲だと思いますね」と胸を張る。だが「ライブとかでやっても聴きすぎて、お客さん全く嬉しくない。（また）フォーチュンクッキーかぁって」とファンの気持ちを代弁した。

　一方、大家は『大声ダイヤモンド』を選んだ。「初めてMVに見切れた（映り込んだ）曲で。選抜のメンバーがステージで踊ってて、手拍子をしている役で映ったんです。初めてMVの現場に行けたので思い入れ深いですよ」と懐かしんだ。

　クイズがスタートすると、同番組の木曜レギュラー陣が3位『ヘビーローテーション』、2位『フォーチュンクッキー』と次々と正解していく中、1位を当てる解答権は柏木と大家に託された。

　2人は1位予想に2015年放送の連続テレビ小説『あさが来た』（NHK総合）の主題歌として親しまれている楽曲『365日の紙飛行機』を挙げた。この曲で回答を決めると見事に正解。2人は顔を見合わせて喜びをあらわにした。柏木は「（カラオケの）履歴を見た時に、これが一番入っています」と理由を語った。スタジオからも「テンポも歌いやすい」「朝ドラ効果」など、納得の声が上がった。


AKB48・柏木由紀、グループ卒業の理由を語る | RBB TODAY
画像
　AKB48の柏木由紀が、20日配信の自身のYouTubeチャンネルで、グループ卒業について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/20/213495.html

大家志津香、メンタル屈強になったワケ　自分のことなんて「誰も見てない」 | RBB TODAY
画像
　元AKB大家志津香が、24日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）で、メンタルが強くなった意外なワケを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/04/25/219381.html

《平木昌宏》

