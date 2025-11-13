AKB48のカラオケランキング、3位「ヘビーローテーション」2位「フォーチュンクッキー」1位は…？ | RBB TODAY

13日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、元AKB48でタレントの柏木由紀と大家志津香がゲスト出演し、カラオケでAKB48のTOP7を当てるクイズ企画が行われた。

番組MCのハライチ・澤部佑から楽曲の中で思い入れのある曲を尋ねられると、柏木は『恋するフォーチュンクッキー』を挙げ、「一番歌った曲だと思いますね」と胸を張る。だが「ライブとかでやっても聴きすぎて、お客さん全く嬉しくない。（また）フォーチュンクッキーかぁって」とファンの気持ちを代弁した。

一方、大家は『大声ダイヤモンド』を選んだ。「初めてMVに見切れた（映り込んだ）曲で。選抜のメンバーがステージで踊ってて、手拍子をしている役で映ったんです。初めてMVの現場に行けたので思い入れ深いですよ」と懐かしんだ。

クイズがスタートすると、同番組の木曜レギュラー陣が3位『ヘビーローテーション』、2位『フォーチュンクッキー』と次々と正解していく中、1位を当てる解答権は柏木と大家に託された。

2人は1位予想に2015年放送の連続テレビ小説『あさが来た』（NHK総合）の主題歌として親しまれている楽曲『365日の紙飛行機』を挙げた。この曲で回答を決めると見事に正解。2人は顔を見合わせて喜びをあらわにした。柏木は「（カラオケの）履歴を見た時に、これが一番入っています」と理由を語った。スタジオからも「テンポも歌いやすい」「朝ドラ効果」など、納得の声が上がった。