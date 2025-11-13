マクドナルド、「チキンマックナゲット15ピース」が250円お得に！11月19日から年末まで特別価格で販売 | RBB TODAY

日本マクドナルドは11月19日から12月31日まで、冬の「トクニナルド」キャンペーンを実施する。人気サイドメニュー「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を通常価格740円から250円お得な特別価格490円で販売する。

冬の『トクニナルド』キャンペーン！

キャンペーンでは2種類の期間限定ソースが新登場する。「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味にバターのほんのり優しい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソースだ。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。

「ガーリックバターステーキソース」

「チーズフォンデュ風ソース」

定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個を選べる。ソースは単品購入（40円～）も可能で、マックフライポテトなど、ナゲット以外のメニューとの組み合わせも楽しめる。

トクニナルド「冬ナゲット15P カウントダウン」篇

今回のキャンペーンでは「すみっコぐらし」とコラボレーションし、「チキンマックナゲット15ピース」のオリジナルパッケージ（1種・数量限定）での提供に加え、期間限定ソースパッケージのフタにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。

数量限定！すみっコぐらしパッケージ

また、11月19日から放映予定の新TVCMでは堺雅人が「Mr.トクニナルド」として再登場する。同シリーズの最新作「冬ナゲット15ピース カウントダウン」篇では、冬仕様の真っ赤なポンチョスタイルの衣装を身に纏い、きらびやかな装飾車に乗ってパレードを開催し、集まった大勢の観客にお得なキャンペーンを呼びかける姿が印象的に描かれている。

