世界の大都市がBTS・V一色に！ニューヨークから東京まで、多数の大型電光掲示板に登場 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが日本の大学入学共通テストに相当する修学能力試験（スヌン）を控えた受験生たちに「スヌン頑張ってください」という動画メッセージを伝え、1日を始めた。

そして、その応援の余韻が消える前に、韓国・ソウルからアメリカ・ニューヨークまで、各国の都心の超大型電光掲示板と屋外広告はVの顔で染まった。

Vはファッション、ジュエリー、ビューティー、金融、飲料など、8つのブランドのモデルとして活動している。

韓国では「コカコーラ」「コンポーズコーヒー」「スノーピーク」の大型プロモーションが数カ月間続き、テレビ広告とともに、ソウル全域の主要都市の大型電光掲示板を占領した。

V

一部の場所では、飲料ブランド「コカコーラ」「コンポーズコーヒー」の広告が並び、V一色となった。

アウトドアブランド「スノーピーク」は、デパート、地下鉄、光化門（クァンファムン）、オリンピック大路、金浦（キンポ）空港など、人々の核心的な動線に集中した出血覚悟のマーケティングを続ける。

海外では、「TIRTIR（ティルティル）」が強力だ。

ソウル、ニューヨーク、イギリス・ロンドン、アメリカ・ロサンゼルス、東京へと続く“同時多発キャンペーン”のうち、ニューヨークのタイムズスクエアのワン・タイムズスクエアでは10スクリーンのうち、7スクリーンでVの映像が常に映されている。

V

隣接する大型ボード4面まで加え、タイムズスクエア一帯だけで計11個の電光掲示板がVのビジュアルで埋め尽くされた。ロサンゼルスの高級ショッピングモール「ザ・グローブ」の映画館の外壁にある大型ボードとエレベーター広告、メルローズ・アベニューの路上ボードまで、露出の範囲を広げた。

V

また、ロンドンのピカデリーサーカス「ピカデリーライト」にも美しい映像が映されており、日本ではビューティーブランド「Yunth（ユンス）」が、東京でのポップアップストアとともに大型屋外ボードを公開した。このキャンペーンは札幌、大阪、福岡、京都へと順次拡大され、11月13日から日本全域のテレビ広告まで入る。

なお、Vは11月12日、アメリカに出国し、ロサンゼルスで開催される「TIRTIR」のポップアップイベントに参加する予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】V、12年越しの奇跡…少女との感動秘話

■【写真】V、“ベッド写真”が流出？

■【写真】V、キスショットまで…幼少期からイケメン