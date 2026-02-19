肺がん闘病中にも複数のドラマに出演、「国民の母」と呼ばれた韓国女優が78歳でこの世去って9年 | RBB TODAY

「国民の母」と呼ばれた韓国女優がこの世を去って、9年が経った。

女優のキム・ジヨンさんは2017年2月19日、肺がん闘病中に急性肺炎を併発し、78歳で亡くなった。

故人の娘は当時、「この2年間、肺がん闘病を続けてきた。周囲に知らせず演技活動を続けてきたが、急性肺炎で亡くなった」と明らかにした。

キム・ジヨンさんは肺がん闘病中にも闘病の事実を外部に公表せず、『女を泣かせて』『ゴハン行こうよ2』『ファンタスティック～君がくれた奇跡～』などのドラマに出演し、演技に対する情熱を示した。

1937年7月24日生まれのキム・ジヨンさんは、1960年に映画『相続者』（原題）でデビューし、映画『アメノナカノ青空』『ARAHAN アラハン』『私たちの幸せな時間』『My Son あふれる想い』『国家代表!?』『TSUNAMI -ツナミ-』『トガニ 幼き瞳の告発』『世界で一番美しい別れ』、ドラマ『僕の彼女は九尾狐』『きらきら光る』『金よ出て来い☆コンコン』『いばらの花』『大切に育てた娘ハナ』など、57年間で約100本もの作品に出演し、「国民の母」という愛称で愛された。このような功績から、2005年には「KBS演技大賞」の女優助演賞を受賞している。

（画像＝『トガニ 幼き瞳の告発』スチールカット）キム・ジヨンさん

