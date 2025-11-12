XGが『さんまのまんま』初出演！さんまが新曲ダンス挑戦で変顔に？ | RBB TODAY

21日放送の『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（カンテレ・フジテレビ系）に、グローバルで活躍する7人組ガールズグループXGが初出演する。今回、メンバーのJURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAが7人そろって登場する。

個性あふれる衣装でハイテンションにあらわれたXGの7人だったが、さんまに飲み物を聞かれると「お冷で」と少し緊張した様子を見せた。さんまが色とりどりの髪色をしたメンバーを『ベルサイユのばら』のようだと表現すると、和やかな雰囲気に包まれた。

XGから新曲『GALA』のダンスをさんまと一緒に踊りたいというリクエストが飛び出すと、難解な手の動きにさんまは困惑し、変顔でごまかすなど大盛り上がりとなった。果たしてさんまはメンバーと一緒にダンスを披露できるのか。そして、CHISA、HINATA、JURIAが手作りしたという心温まるプレゼントも登場する。

このほかにも、今年の世界陸上で大活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフら陸上界のスターたちや、Netflix シリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗旬とハン・ヒョジュ、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、総勢14名の豪華ゲストも出演する。

XGのメンバーからは収録について「めちゃくちゃ楽しませていただきました」「さんまさんが笑いの神すぎて…。テレビのまんまでした。本当にさんまのまんまです」「ただただテレビを見ているかのように、笑って楽しませていただきました」とのコメントが寄せられた。

また、さんまさんと秋にやりたいことについて「さんまの塩焼きをまるまる一本、一緒に食べてみたいです」「紅葉めぐりをしてみたいです。綺麗な景色を一緒に見てみたいです。恐縮ですが…（笑）」といった回答も。

見どころについてメンバーは「XGのそのまんまの雰囲気で、メンバーのまんまの姿でお話できたと思うので期待してください」「さんまさんの、マイケルジャクソンの『ポゥ！』にぜひ注目してください。私も放送が楽しみです」「さんまさんが私たちの新曲『GALA』の新しいポイントを見つけてくれてうれしかったです！」「私たちならではの宇宙空間に入り込んだ、さんまさんとの時間と世界観を楽しみにしてください」とコメントしている。