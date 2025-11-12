玉木宏、約9年ぶりにフジドラマ主演！コンプラ度外視な“最強”保険調査員役を熱演 | RBB TODAY

2026年1月、玉木宏主演の木曜劇場ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）が放送される。玉木のフジテレビ連続ドラマでの主演は、『キャリア～掟破りの警察署長～』（2016年）以来約9年ぶりとなる。

同作は保険金が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社が舞台だ。保険調査員たちは保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の「プロフェッショナル」として描かれる。

現代では保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になっている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のような奇妙かつ難解な保険も存在する。主人公の天音蓮は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、時に味方をも欺き真相を解明、時に被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。

玉木演じる天音蓮は常識やコンプライアンスに一切とらわれず、真相解明のためなら手段を選ばない不敵な凄腕の保険調査員だ。かつては警視庁捜査一課の敏腕刑事だったが、「ある保険金殺人事件」で犯人逮捕に失敗し、責任を取って警察を去った。その後、刑事時代の上司に現在の深山リサーチを紹介してもらい、所長の人柄と仕事内容に惹かれ、保険調査員として働き始める。

普段は飄々としているが、優れた観察眼を持ち、保険調査員としてのスキルは非常に高く、元刑事としての嗅覚は健在で、人の虚言行動に対する洞察力はピカイチだ。また、深山リサーチに所属する仲間の調査員たちと任務を遂行し、瞬発的な小芝居で相手を翻弄する。時に仲間をも欺く。民間の保険調査員として、張り込み、盗聴、変装、フェイク動画など天音はありとあらゆる手段を駆使し、依頼を受けた保険金詐欺疑惑案件の真相を暴いていく。

玉木は作品への意気込みについて「ここ最近の出演は、時代作品が続いておりましたので、久々の現代劇で飾り物を削ぎ落とされ丸腰な感覚ですが…、ある意味、新鮮な気持ちで撮影に臨んでいます。地上波のドラマなので、観やすく、視聴者へ響くをモットーにキャスト、スタッフ皆で、良い作品作りをと思っています」とコメント。

「天音蓮」という役どころについては「一言で表現すると『くせ者感』が強い人物です。今後の内容で、理由は明らかになりますが、あまり素直な部分を見せない、見せられない、見せたくない性格だと思います。元職場の上司であった人物の前では、天音の素に近い部分が出ているかもしれません」と語った。

視聴者へのメッセージでは「今作は、保険のリサーチ会社が舞台になっており、これまでの映像作品であまりフォーカスされなかったテーマだと思います。保険調査員として支払いに備えた事実確認をするために、様々な事案、裏側の渦の中に入っていくようなサスペンス感、謎解きをするようなミステリー要素もある作品です。お楽しみいただければ幸いです」とした。