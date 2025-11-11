SUPER JUNIOR・キュヒョン、ナ・ヨンソクPDのバラエティ番組に復帰決定！ケニア旅行記を公開 | RBB TODAY

Netflixバラエティ『ケニアに行ったヤツら』（原題）のコメディアンのイ・スグン、ボーイズグループSECHSKIESのウン・ジウォン、SUPER JUNIORのキュヒョンが、抜群の相性を予告する。

来る11月25日、韓国で初公開される『ケニアに行ったヤツら』は、安心して見られる、笑える3人組のイ・スグン、ウン・ジウォン、キュヒョンの“ドタバタアフリカ旅行記”だ。

ケニアの広大な大自然と1つになった“3兄弟”たちのサファリ旅行が、笑いをそのまま届ける。バラエティ界の“ヒットメーカー”として知られているナ・ヨンソクらがNetflixで初めて公開する作品で期待が高まっている。

何よりも口さえ開けば爆笑を引き起こすイ・スグン、ウン・ジウォン、キュヒョンの組み合わせは、『ケニアに行ったヤツら』を待つほかない理由だ。

この日公開されたポスターでは、彼らの一層深まった関係性を確認することができる。ケニアの大自然と1つになった“3兄弟”の後ろに、厳かだが可愛らしい雰囲気のキリンが登場した。先立って、キリンとの“キス”が公開されただけに、3人と対面するまた別の野生動物たちにも好奇心が高まっている。

（写真＝Netflix）

（写真＝Netflix）左からイ・スグン、キュヒョン、ウン・ジウォン

これとともに公開されたメイン予告編には、ケニアの味と趣に酔いしれた3人の姿が盛り込まれた。野生動物たちが遊び回る特別な地に到着した3人。驚きの大自然のなか、彼らのいざこざは変わらない。

お互いへの果てしない攻撃のなか、ナ・ヨンソクたちの専売特許ゲームと大自然の風光が興味を引く。目を合わせるだけでもお互いのことがわかる3人であるだけに、緻密な（？

）悪口と騙し合いは笑いを誘う。さらに、ケニアの“料理パレード”も欠かせない。慣れていても愉快な笑いを届ける3人のケニア旅行がすでに待ち遠しい。

キュヒョンは、「2人の兄さんたちとは毎週一緒にレギュラー番組を担当しているが、別々に会っていたのが、2人が一緒にいるので狂ったように笑って楽しんで帰ってきた。Netflixを通じて、視聴者の皆さんに再び挨拶できて幸せだ」と期待を加えた。

なお、『ケニアに行ったヤツら』は来る11月25日に韓国のNetflixで公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。

