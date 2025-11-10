吉瀬美智子50歳、子育て事情や恋愛観も赤裸々に！？ | RBB TODAY

16日放送のトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に、女優の吉瀬美智子がゲスト出演する。

同番組では、50歳という節目を迎えた吉瀬の「今」に迫る。現在の子育て事情、離婚を経ての心境、そして現在の恋愛観について、率直なトークが繰り広げられる。また、仕事の現場では「自分でメイクをする」という吉瀬ならではのこだわりも明らかになる。

さらに、日本テレビ公式YouTubeで公開された番組予告では、吉瀬の素顔を知る友人たちからのタレコミも寄せられていた。友人の野呂佳代は、プライベートで見せるという「かわいい仕草」を暴露。また、俳優仲間の北村一輝からは、撮影現場での意外な様子が明かされ、吉瀬が思わず「営業妨害だからやめて！」と叫び、スタジオが大きな笑いに包まれる一幕も。トークはさらに盛り上がり、30年来の友人からは「ママとしての素顔」が明かされる。さらに、2人の娘たちから寄せられた感動のメッセージも届くという。

※吉瀬美智子がゲスト出演する16日放送『おしゃれクリップ』番組予告（日テレ公式チャンネルより）