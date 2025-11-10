双子出産の中川翔子、テレビ復帰は来年1月？　子育てと仕事の両立は「不安」と本音 | RBB TODAY

タレントの中川翔子が、18日に自身の公式YouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』」を更新。約1か月ぶりとなる動画で、産後の心境や今後の活動について語った。

中川は2023年4月に一般男性と結婚。2025年9月30日に計画帝王切開で体重2600gの双子の男児を無事出産したことを報告している。中川は「【産後１か月】体の変化と産後のメンタル」と題した動画を更新。産後1か月が経過した自身の身体の変化について「四捨五入でざっくり20kg落ちました」と、産後のむくみが取れたことによる急激な体重変化を明かした。

続いて、双子の息子たちとの生活について言及。「双子1人じゃ絶対無理」と、慌ただしい育児の様子も吐露。同時に泣いてしまう双子に対し「ちょっと待っててね」と対応するも、自分のご飯が冷めてしまうといった具体的な苦労も語った。

動画の終盤、中川は今後の仕事復帰についても触れた。中川は「仕事したいかな」と意欲を見せつつ、復帰の具体的な時期について「テレビとか生放送、1月からかなって思ってる」と、来年1月頃のテレビ復帰を検討していることを明かした。

しかし、子育てと仕事の両立については、先が読めない“不安”な心境も告白。中川は「生まれる前の不安と（生まれてからの）不安の質が違う」と語り、産前は「働いてないことが不安」だったのに対し、現在は「赤ちゃんたち置いていくとか赤ちゃんたち預けるが不安」と、母親としての正直な悩みを口にした。その上で「みんなそこは折り合いをつけてくんでしょうね」と、仕事と育児の両立について思いを述べた。

※双子出産の中川翔子、子育てと仕事の両立について語った動画（公式YouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』より）