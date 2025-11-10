日本での旅行写真で“妊娠説”に終止符…女優コン・ヒョジン（45）の近況SHOTに注目【PHOTO】 | RBB TODAY

女優コン・ヒョジン（45）が、自身に浮上した“妊娠説”を静かに鎮めた。

先月、お腹がふっくらして見える写真がきっかけで疑惑が広がったコン・ヒョジンだが、今回その時と同じ服装で撮った写真を再び投稿し、噂を一気に収束させた。

コン・ヒョジンは11月8日、自身のSNSに特別なコメントを添えず、日本旅行中に撮影した複数の写真を公開した。写真の中の彼女は、本がぎっしりと並んだ書斎風の空間で雑誌を読んだり、日本家屋の廊下の端に座って日差しを浴びながら庭を眺めたりと、穏やかでゆったりとした雰囲気を漂わせている。ナチュラルなすっぴんにラフな装いながら、コン・ヒョジンならではの洗練されたオーラが際立っていた。

（写真＝コン・ヒョジンInstagram）

しかしネット上では、去る10月に彼女が投稿した写真を思い出す声もあがった。当時、彼女はニットワンピースに腰へ手を添えたポーズをとっており、ややふくらんで見えるお腹の形から「妊娠では？」というコメントが寄せられ、突発的な憶測が広まっていた。これに対し所属事務所マネジメントSOOPは「まったくの事実無根だ」と即座に否定し、騒動はひとまず落ち着いていた。

今回投稿された写真では、コン・ヒョジンがあえてお腹まわりが隠れるルーズフィットの服を選んでいる様子がうかがえた。さらに、妊娠説が浮上した当時と同じ服を着たまま、別の角度から撮影した写真を公開することで、「噂は根拠のないハプニングだった」ことを自然な形で示したと言える。

（写真＝コン・ヒョジンInstagram）左が妊娠説が浮上した写真

ネット上では「説明の仕方がセンスある」「写真一枚で噂をクールに鎮めた」「妊娠じゃなくて旅行で癒されていたんだね」「自然の中でリラックスしている姿が素敵」など、彼女の落ち着いた対応を称賛する声が相次いだ。

なお、コン・ヒョジンは2022年にアメリカ・ニューヨークで10歳年下の歌手ケビン・オと結婚。夫は今年6月に兵役を終え、最近除隊したばかりだ。

◇コン・ヒョジン プロフィール

1980年4月4日生まれ。1999年の映画『女高怪談2』でデビュー。以降、映画やドラマに多数出演。特に『サンドゥ、学校へ行こう！』でRAINと共演し、知名度を上げる。ドラマ『パスタ～恋が出来るまで～』『最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～』などヒット作が多く、2019年も主演ドラマ『椿の花咲く頃』は視聴率20％を超える大ヒットとなった。“ラブコメ女王”、“視聴率女王”などと呼ばれる韓国を代表する女優の1人。2022年10月に10歳年下の歌手ケビン・オと結婚した。

