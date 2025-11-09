日本でも有名なDJ SODA、今度はヌードトーン衣装でLA降臨【PHOTO】 | RBB TODAY

DJ SODAがアメリカLAでの近況を伝えた。DJ SODAは11月6日午後、自身のInstagramに「Back in LA. Did you miss me?（LAに戻ってきたよ。会いたかった？）」というコメントとともに動画を投稿した。

公開された映像の中でDJ SODAは、アメリカ・ロサンゼルスの高級ヴィラ団地と思われる場所でヌードトーンの衣装を着用しながらポーズを取っている。陽光の下で微笑むリラックスした姿と、輝くシルバーバッグのスタイリングが視線を集めた。

動画を見たネットユーザーたちは「やっぱりDJ SODAだ」「髪色がすごく似合ってる」「ショートヘアの女神に戻ってきた？」などと熱い反応を寄せた。

DJ SODAは最近、海外ツアーやフェスティバルのステージを精力的にこなし、グローバルDJとして活躍している。

なお、DJ SODAは2023年8月、大阪・SENNAN LONG PARKでの音楽イベント「MUSIC CIRCUS'23」出演時に観客から胸を触られる被害に遭い、大騒動となった。主催会社は男女3人を刑事告発したが、SODAは謝罪を受け入れて和解。大阪地検は同年12月、3人を起訴猶予処分とした。

DJ SODAは様々なトラブルを乗り越え、国内外で精力的に音楽活動を続けている。

◇DJ SODA プロフィール

1988年4月7日生まれ。本名ファン・ソヒ。“SODA”の由来は本名の前2文字をとったあだ名「ファンソ（黄牛）」が由来で、飲み物のソーダではなく「（私は）牛（ソ）だ」という意味。2013年からDJとしての活動を始め、今では韓国はもちろん香港、台湾、シンガポールなどのアジア各国で人気を集めている。日本でも知名度を上げており、SNS上では「石原さとみ似の美人DJ」とされるほどビジュアルに対する評価も高い。

