ファン感謝&挑発したBLACKPINK・リサの大胆な黒ボディスーツ【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、インドネシア・ジャカルタ公演後にファンへ感謝の挨拶を伝えた。

11月8日、リサは自身のInstagramに「Thank you for clearing the rain for us Jakarta. It was a special one（私たちのために雨を止めてくれてありがとう、ジャカルタ。本当に特別な公演だった）」というコメントとともに複数の写真を投稿した。

公開された写真の中でリサは、BLACKPINKワールドツアー『DEADLINE』ジャカルタ公演のステージ衣装を身にまとい、カリスマ性あふれるポーズを披露している。ジャカルタの文字が入ったスカートを持ちながら微笑む姿から、きらめくボディスーツとレザージャケットを完璧に着こなした華やかなステージ衣装まで、多彩な魅力を見せた。



写真を見たネットユーザーたちは「まさにステージの女神そのもの」「リサのおかげでジャカルタの夜が輝いた」「雨を止めた奇跡のステージ」などと熱狂的な反応を寄せた。

一方でリサは、アメリカの大手エンターテインメント企業ディズニーが製作する実写映画プロジェクト『ラプンツェル』リメイク作品の主演 “ラプンツェル” 役候補として名前が挙がっており、再びグローバル進出の可能性を高めている。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

