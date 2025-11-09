BTS・V、美容業界でも大活躍！日本でも人気の「TIRTIR」広告が公開6日で再生数1億回突破 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが世界的に大きな影響力を持っている。

彼が出演したビューティーブランドの広告のティザー動画が、再生数1億2000万回を突破し“V効果”の威力を再び発揮している。

去る11月3日、韓国のビューティーブランド「TIRTIR」は、Vを新しいグローバルアンバサダーに抜擢したと公式発表した。

「TIRTIR」は「Vが持つ影響力を通じて、ブランドが世界中の消費者とさらに深くつながることができると期待している」として、「グローバル市場の裾野を一層拡張していく予定だ」と明らかにした。

これに先立って11月1日、同ブランドはVの後ろ姿が盛り込まれたティザー動画を公開した。この動画は、「TIRTIR」グローバルの公式インスタグラムを通じて公開されてからわずか6日で再生数1億回を達成し、爆発的な関心を集めた。

続けて、4日に公開された2つ目のティザー動画も現在再生数7400万回を突破し、1億回を目前にしている。

日本公式X（旧ツイッター）でも反応は熱かった。10月28日、Vの顔の一部のみを捉えた写真1枚がインプレッション数1000万を超え、グローバルファンの爆発的な反応を得た。

そして11月8日、「TIRTIR」は広告のフルバージョンを公開した。動画のなかのVは完璧な美学を具現し、ブランドの質の高さのイメージを強化する。

弾力があってなめらかな顔のうえにファンデーションが塗られる場面は、美しい肌の理想を視覚的に表現し、Vの顔が持つ芸術的な感覚を最大化する。

こうしてVは、韓国の美容の象徴し、波及効果をもたらし続けている。

