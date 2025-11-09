『The Witch 魔女』に携わった韓国映画監督、脳出血で死去…享年40歳、4人に臓器提供 | RBB TODAY

映画監督のキム・チャンミンさんが4人に新しい命を与え、この世を去った。享年40歳。

11月9日、キム・チャンミンさんの妹は、彼のSNSを通じて「先月20日、脳出血で倒れた兄は家族全員の切実な願いも惜しく、結局意識を取り戻すことができなかった」として、「7日、脳死判定を受けた後、臓器提供を通じて4人に大切な新しい生命をわけ、神様のそばへと旅立った」と伝えた。

続けて、「外からは強く見えたが、誰よりも温かくてか弱い人」として、「兄を憶えてくれる方々は、どうか遠くからでも最後の道が寂しくないように祈り、思い出を作ってくれるとありがたい」と付け加えた。

（写真＝キム・チャンミンさんInstagram）

キム・チャンミン監督は2013年、映画『サスペクト 哀しき容疑者』の小道具チームとして映画界入りし、『誰かの娘』（原題・2016）、『九宜駅3番出口』（原題・2019）を演出した。

また、『大将キム・チャンス』（2017）、『The Witch 魔女』『麻薬王』（2018）、『世宗大王 星を追う者たち』（2019）、『雨とあなたの物語』（2021）、『消防士 2001年、闘いの真実』（2024）などの作品では、作画チームに所属した。

遺体安置所は、漢陽（ハニャン）大学九里（クリ）病院葬儀場1号室に設けられた。 出棺は11月10日6時、葬地は水原（スウォン）ヨンファ場となる。

